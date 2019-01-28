'Yardım Melekleri'nden konserli yardım gecesi
İngiltere’de kanserle mücadele eden Londra Yardım Melekleri, geliri kanser hastaları yararına kullanılmak üzere konserli yardım gecesi düzenledi.
LONDON Angels Cancer Association (Londra Yardım Melekleri) kuruluşunun ikinci yılını geliri kanser hastaları yararına kullanılmak üzere düzenledikleri yardım gecesi ile kutladı.
Tottenham’daki Regency Banqueting Suit’de gerçekleştirilen geceye destek olmak için hiçbir ücret almadan katılan ‘O Ses Türkiye’ finalistlerinden İbrahim Şevki, Türk Sanat Müzisyeni Cem Kafkas, Londralı sanatçı Anıl Göçen ve orkestrası, seyirciler tarafından dakikalarca alkışlandı.
TEŞEKKÜR PLAKETLERİ VERİLDİ
Geceye KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı, Londra Konsolosu Buket Kop, Belediye Meclis Üyeleri Alev Cazimoğlu, İlkay Halabi (Kay İsa), Olay gazetesi Onursal Başkanı Nural Ezel, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konsey Başkanı Leyla Kemal, Kuzey Kıbrıs Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, çeşitli dernek yöneticileri, okul başkanları, iş insanları ve hayırsever vatandaşlar katıldı.
Londra Yardım Melekleri Başkanı Nurten Mehmet anlamlı geceye katılan, destek veren ve bağış yapan herkese teşekkür etti.
Gecede bir çok kurum ve kuruşlarla birlikte bağışta bulunan kişilere teşekkür plaketleri verildi.
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