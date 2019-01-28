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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
28.01.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

'Yardım Melekleri'nden konserli yardım gecesi

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'Yardım Melekleri'nden konserli yardım gecesi

İngiltere’de kanserle mücadele eden Londra Yardım Melekleri, geliri kanser hastaları yararına kullanılmak üzere konserli yardım gecesi düzenledi.

LONDON Angels Cancer Association (Londra Yardım Melekleri) kuruluşunun ikinci yılını geliri kanser hastaları yararına kullanılmak üzere düzenledikleri yardım gecesi ile kutladı.
Tottenham’daki Regency Banqueting Suit’de gerçekleştirilen geceye destek olmak için hiçbir ücret almadan katılan ‘O Ses Türkiye’ finalistlerinden İbrahim Şevki, Türk Sanat Müzisyeni Cem Kafkas, Londralı sanatçı Anıl Göçen ve orkestrası, seyirciler tarafından dakikalarca alkışlandı.

Yardım Meleklerinden konserli yardım gecesi

TEŞEKKÜR PLAKETLERİ VERİLDİ
Geceye KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı, Londra Konsolosu Buket Kop, Belediye Meclis Üyeleri Alev Cazimoğlu, İlkay Halabi (Kay İsa), Olay gazetesi Onursal Başkanı Nural Ezel, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konsey Başkanı Leyla Kemal, Kuzey Kıbrıs Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, çeşitli dernek yöneticileri, okul başkanları, iş insanları ve hayırsever vatandaşlar katıldı.
Londra Yardım Melekleri Başkanı Nurten Mehmet anlamlı geceye katılan, destek veren ve bağış yapan herkese teşekkür etti.
Gecede bir çok kurum ve kuruşlarla birlikte bağışta bulunan kişilere teşekkür plaketleri verildi.

Yardım Meleklerinden konserli yardım gecesi

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