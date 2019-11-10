‘Yaptıklarını anlatmaya kelimeler yetmiyor’

BERLİN Başkonsolosluğu’nda düzenlenen anma töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Başkonsolos Olgun Yücekök’ün konuşmasının ardından Berlin’de eğitim gören Türk öğrenciler şiirlerle Ulu Önder’i andı. Şiirler anma törenine gelen davetlileri duygulandırdı. Başkonsolos Yücekök’ün de gözyaşlarını tutamadığı gözden kaçmadı.

‘MAZLUM MİLLETLERE DE...’

Nürnberg Başkonsolosluğu’nda düzenlenen anma törenine, Başkonsolos Serdar Deniz, Başkonsolos Yardımcısı Selçuk Eke, Konsolos Ülker Erçetin, konsolosluk çalışanları, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ile birlikte çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşu ile başlayan ve ardından İstiklal Marşı’nın okunduğu törende konuşan Başkonsolos Serdar Deniz, Atatürk ile aynı dönemde yaşayan devlet adamlarının, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün ardından yaptıkları açıklamalarda, gerek askerlik gerek devlet adamlığını övdüklerini, basit bir başsağlığı dileğinin ötesinde, dünya tarihinde nadir görülen bir dehaya duydukları derin hayranlığı gösterdiklerini söyledi. Deniz, “Atatürk’ün önderlik ettiği Kurtuluş Savaşı, sadece Türk milletinin bağımsızlığının kazanılmasına değil, aynı zamanda bütün mazlum milletlere de sömürgecilik ve emperyalizm zulmünden kendilerini kurtarmaları için gerekli olan manevi moral gücünü aşılamasına vesile olmuştur” dedi.

Bayrakların yarıya indirildiği anma töreninde şiirler okundu, Atatürk’ü anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı. ‘SOSYAL MEDYADAN ANLAŞTILAR’

Münih’te yaşayan Türk gençleri ise yine bir ilki gerçekleştirdi. Sosyal medya üzerinden birbirleriyle sözleşen gençler, ünlü Odeonsplatz Meydanı’nda bir araya gelerek, Atatürk’ün ölüm yıldönümünde saygı duruşunda bulundular. Yanlarında çocuklarıyla gelenlerin de bulunduğu anma töreninde, önce saat dokuzu beş geçe sirenler eşliğinde saygı duruşu yapıldı, daha sonra hep birlikte İstiklal Marşı okundu. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı törende çocuklar da ‘Andımız’ı söyledi.

‘IŞIK TUTMAYA DEVAM EDİYOR’

Hannover Başkonsolosluğu’nda düzenlenen anma töreninde, saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardındanA tatürk fotoğraflarından slayt gösterisi yapıldı. Törende konuşan Başkonsolos Banu Malaman, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bir milleti yoktan var eden, yaşamı boyunca attığı her adımda büyük başarılar elde etmiş mümtaz biridir. Döneminin çok ilerisinde bir öngörüsü, komutanlık özellikleri olan büyük bir dehadır. Kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyet Devletine hala yol gösteren, ışık tutan büyük bir devlet adamıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu günlere gelmesine vesile olan ve bu uğurda canlarını çekinmeden feda etmiş başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum” dedi. ‘HÂLÂ EŞİ BENZERİ YOK’

Frankfurt Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma törenine Başkonsolos Burak Karartı, Hessen Atatürkçü Düşünce Derneği Onursal Başkanı Mahmut Telli ile tiyatro sanatçısı Tamer Levent, öğretmenler, öğrenciler, sivil toplum örgütleri temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Başkonsolos Karartı, şunları söyledi: “Atatürk’ün attığı sağlam temeller üzerinde 96 yaşını dolduran Türkiye Cumhuriyeti, bugün demokratik ve laik yapısı, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi temel değerleri benimsemiş olması, genç ve eğitimli nüfusuyla tüm bölgemize ilham veren bir ülke konumundadır. Türkiye’yi bugün bölgesinde farklı ve güçlü kılan da işte bu kazanımlardır. Atatürk’ün yarattığı bu güçlü sentez, günümüzde kültürler ve dinler çatışması teorilerinin en etkili panzehiri olarak görülüyor. Yine Atatürk’ün mirası ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ ilkesi, gerçekçi ve pragmatik bir kılavuz olarak Türkiye dış politikasına ışık tutmayı sürdürüyor.”

‘KELİMELER YETMİYOR’

Hessen Atatürkçü Düşünce Derneği Onursal Başkanı Mahmut Telli ise “Kelimeler seni, yaptıklarını anlatmaya yetmiyor. Ruhun şad olsun” dedi. Tiyatrocu Tamer Levent de Türkiye için Atatürk’ün birleştirici kültür olduğunu kaydetti. Yokluk döneminden başlayarak Anadolu’da muazzam bir değişiklik görüldüğünü belirten Levent, “Atatürk değerlerine o kadar güvendik ki, çizdiği yolda yürüyerek, bu ülkeyi sevmeyi, yurtsever olmayı, ülkesine nasıl katkıda bulunacağını, kendisini bir birey olarak disiplin edilebileceğini hep Atatürk sevgisiyle oluşturduk” dedi. Anma töreninde Fazilet Zengingül’ün öğrencileri Atatürk’ün hayatını anlatan oyun sergilediler.