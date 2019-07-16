Yapışık ikizler 50 saatlik ameliyatla ayrıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriYapışık ikizler 50 saatlik ameliyatla ayrıldı
GeriAvrupa Yapışık ikizler 50 saatlik ameliyatla ayrıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BBC Türkçe
16.07.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

Yapışık ikizler 50 saatlik ameliyatla ayrıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yapışık ikizler 50 saatlik ameliyatla ayrıldı

Kafalarından yapışık olarak doğan iki yaşındaki Pakistanlı ikizler, İngiltere’nin başkenti Londra’da sanal gerçeklik teknolojisi ve 3D yazıcıların da kullanıldığı toplamda 50 saati aşan ameliyatlarla ayrıldı.

ÜÇ büyük ameliyat geçiren ve bu ay başında taburcu olan Safa ve Merve Ullah adlı kız çocuklarının operasyonuna 100 kadar doktor ve yardımcı personel katıldı. Kalp krizi sonucu babalarını doğumdan önce kaybeden çocukların durumunun iyi olduğu ve şimdi fizyoterapi gördükleri belirtiliyor. Ameliyatların parasını ise adı açıklanmayan bir bağışçının ödediği söyleniyor. Operasyonlar, 2006 ve 2011 yıllarında da benzer iki ameliyat gerçekleştiren Great Ormond Street Çocuk Hastanesi’nde yapıldı.

Yapışık ikizler 50 saatlik ameliyatla ayrıldı

BİRE BİR KOPYALARI ÇIKARILDI
Hastane yetkililerine göre, Pakistan’ın Çarsadda kentinde sezaryenle dünyaya gelen çocuklar, kafatasları ve damarları yapışık parazit ikizler olarak doğdu. Operasyonun başarı şansını artırmak için ameliyattan önce sanal gerçeklik teknolojisiyle çocukların birebir anatomik kopyaları çıkarıldı. Bunun operasyonda cerrahlara çocukların kafataslarının karmaşık yapısıyla beyin ve damarlarının konumunu daha iyi görme fırsatı verdiği belirtiliyor. Operasyon sırasında önce çocukların damarları ayrıldı. Sonra beyinleri ve damarlarını ayrı tutmak için kafalarına plastik bir parça yerleştirildi. Tarama tetkikinde çocukların ayrı beyinleri olduğu görüldü. Şekilleri bozuk olan beyinler, plastik ve buna bağlı bir kasnak sistemiyle düzeltildi.

12 SAAT SONRA İNME GEÇİRDİ
Ameliyat sırasında Safa’nın boyun damarlarında pıhtı oluşması sonucu çocuklarda kanama başladı. Bunun sonucu olarak Safa’nın kanı ikizine yöneldi. Nabzı yavaşlayan Merve’nin kaybedilmesi riski doğdu. Bunun üzerine çocukların ortak damarlarından biri Merve’ye verildi. Ancak bu kez de damarını kaybettiği için Safa tehlikeye girdi ve 12 saat sonra inme geçirdi. Ameliyatın son aşamasında çocuklara kendi kemiklerinden kafatasları yapıldı. Doku genişleticilerle çocukların derilerinin kafataslarını örtmeleri sağlandı. Bu ameliyatları daha sonra çocukların yaşamlarını birbirlerinden bağımsız olarak sürdürebilmesini sağlayacak bir dizi küçük operasyonlar izledi. 34 yaşındaki Anne Zeynep Bibi, “Yaptıkları her şey için hastaneye müteşekkiriz. Çocuklarım geleceği için büyük heyecan duyuyorum” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Yapışık ikizler 50 saatlik ameliyatla ayrıldı
Alman silah sevkiyatında Türkiye ilk sırada
‘Von der Leyen hedefe kilitlendi’
Almanya’da cami saldırısı