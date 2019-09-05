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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
05.09.2019 - 10:13, Son Güncelleme:

Yapay zekâ ve 5G teknolojileri IFA 2019’da boy gösterecek

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Yapay zekâ ve 5G teknolojileri IFA 2019’da boy gösterecek

Bu yıl 59’uncusu düzenlenen IFA 2019, 6-11 Eylül’de Almanya’nın Berlin şehrinde ziyaretçilerini ağırlayacak. Bin 939 firmanın yeni teknoloji ürünlerini sergileyeceği fuarı binlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Geçen yılki fuara bin 814 firma ve 244 bin ziyaretçi katılmıştı.

 

2018’de yapay zekâ, ekran gerçekliği artırılmış yeni tasarım televizyonlar ve enerji tasarruflu cihazların öne çıktığı fuarda bu yıl da yapay zekâ, akıllı evler, sesli komut ve 5G cihazların ilgi görmesi bekleniyor. Bu yıl fuar katılımcılara yapay zekâ konusunda yenilikçi eğilimleri izleme, karşılaştırma, yeni ürün ve teknolojilerle tanışma fırsatı sağlarken, sesli komutlu ve 5G’nin yoğun olduğu yenilikçi ürünleri kullanma imkanı da tanıyacak.
Bu yıl ‘verinin gücü’ üzerine sempozyumlar düzenlenecek. Çığır açan teknolojilerin dijital geleceğimizi nasıl değiştireceğine ve şekillendireceğine yönelik oturumlar yapılacak. Ayrıca, uzmanlar ve şehirleri yönetenler otomobilde yaşanan değişimle geleceğin hareketliliğini masaya yatıracak ve ulaşımda son teknolojilerin insanların hayatlarını, işlerini ve sürüş alışkanlıklarını nasıl etkileyeceği konusunda da görüş alışverişinde bulunacaklar.

Yapay zekâ ve 5G teknolojileri IFA 2019’da boy gösterecek

ODAK NOKTASI OLACAK
Küresel tüketici elektroniği pazarı hakkında basın mensuplarına bilgi veren IFA’yı organize eden Tüketici ve İletişim Elektronik Birliği (gfu) Yönetim Kurulu Başkanı Hans-Joachim Kamp, bu yıl tüketici elektroniği pazarının, geçen yıla göre yüzde 1.8 düşerek yıl sonunda 740 milyar dolara gerilemesinin beklendiğini söyledi.
Tüketici elektroniği pazarının Brexit, küresel ticaret savaşı ve birçok ülkede ekonomik zayıflığa rağmen sağlam durduğunu belirten Hans-Joachim Kamp, “Bu yıl yapay zekâ, sesli komut ve 5G teknolojileri fuarın odak noktası olacak. IFA 2019 doğru zamanda gerçekleştiriliyor” dedi.

FUARDA TÜRK RÜZGÂRI ESECEK
Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından IFA 2019’da, Çin, Güney Kore ve Japon şirketlerin ağırlığı görülürken, fuarda Türk rüzgarı da esecek. Türkiye’den Vestel, Arzum, Simfer, Esco, Silverline, Kumtel, Fakir, Grunding ve Arçelik gibi firmalar da yeni ürünleriyle fuarda yerini alacak. Ayrıca, Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, fuarın açılış konuşmacıları arasında bulunuyor.

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