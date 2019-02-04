Yapay zeka La Liga'da göreve başlıyor
İspanya'da yeni bir dönem başlıyor. La Liga Yönetimi, maç takvimini organize ederken yapay zekadan yardım alacağını açıkladı.
Teknoloji, her geçen gün yeşil sahalardaki gücünü arttırmaya devam ediyor. Haber, bu kez İspanya'dan geldi. La Liga yönetimi, önümüzdeki ay itibariyle maç takvimini organize ederken yapay zeka kullanacağını duyurdu. Bu uygulamanın amacı ise fikstürde her maçın doğru zamanda oynanmasını sağlayarak stadyumlardaki ve ekran başındaki seyirci sayısını arttırmak.
La Liga Başkanı Başkanı Javier Tebas, uygulamanın deneme çalışmalarına başlandığını söyledi. Tebas, Noel'de maç oynanmayacağını ve yapay zekanın yazılımında bu bilginin de yer alacağını belirtti. Geçtiğimiz günlerde benzer bir haber de İngiltere'den gelmişti. İngiltere 7. Lig ekiplerinden Wingate and Finchle Finchley, takım dizilişi ve taktiğini oluşturmak için yapay zekadan yardım alacaklarını açıklamıştı.
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