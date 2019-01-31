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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
31.01.2019 - 13:49, Son Güncelleme:

Yapay Zeka dahisinin adı doğduğu Tunceli’de bir caddeye verildi

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Yapay Zeka dahisinin adı doğduğu Tunceli’de bir caddeye verildi

35 yaşında profesör ünvanı alan ve Almanya’nın başkenti Berlin’de Federal hükümetin isteğiyle dünyanın en geniş yapay zeka yolu projesini yöneten Prof. Dr. Şahin Albayrak’ın adı doğduğu Tunceli’de bir caddeye verildi. Tunceli Belediye Meclisi’nin aldığı karar, Almanya’da liyakat nişanına da layık görülen Prof. Dr. Albayrak’ı hem sevindirdi hem de gururlandırdı.

BERLİN Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Şahin Albayrak uzun yıllar dekanlık da yaptığı üniversitede yürüttüğü projelerle adını duyurdu. Telekomünikasyon alanında dünyanın sayılı profesörleri arasında gösterilen Albayrak, Almanya ile Türkiye arasındaki bilimsel işbirliğinin geliştirilmesinde uzun yıllardır önemli sorumluluklar üstlendi. Bu misyonundan dolayı da 2014 yılında dönemin Alman cumhurbaşkanı tarafından üstün liyakat nişanına layık görülmüştü. Dağıtık Yapay Zeka Laboratuvarı’nı kuran ve yöneten Albayrak, akıllı ev projesi geliştirdi. Albayrak, Alman-Türk İleri Bilişim Araştırmaları Merkezi’nin (GT-ARC) de kurucusu ve üst düzey yöneticiliğini yapıyor.

ALMANYA VE ABD’DE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ
Almanya’ya 1979 yılında gelen ve burada üniversite öğrenimini tamamlayan Albayrak, Amerika’da da eğitim alarak burada da öğretim üyeliği yaptı. Yeni nesil telekomünikasyon hizmetleri, uygulamaları ve altyapıları alanlarında araştırmalar yapan ve yöneten Albayrak “Doğduğum kentteki bir caddeye adımın verilmesi beni duygulandırdı ve gururlandırdı. Aynı zamanda bana sorumluluk da yükledi. Tunceli’deki eğitime özellikle de üniversite eğitimine daha fazla katkıda bulunmak benim için bir görev olacak” dedi. Albayrak, Berlin Teknik Üniversitesi bünyesinde kurduğu laboratuvarda başta Türkiye olmak üzere dünyanın değişik ülkelerinde eğitim gören Türkiye kökenli üniversite öğrencilerine ve doktora yapanlara her yıl staj imkanı da sağlıyor.

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