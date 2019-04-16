Yanmamak için atladı, hastanede öldü
Hollanda’da bir apartmanda çıkan yangında 2. katta mahsur kalan 27 yaşındaki genç, pencereden aşağı atladı. Ağır yaralanan genç adam hastanede hayatını kaybetti.
HOLLANDA’nın Rotterdam kentinin Hilledijk bölgesindeki bir apartmanda 13 Nisan’da yangın çıktı. Apartmanın 2. katında mahsur kalan bir apartman sakini pencereden atlayıp alevlerden kurtulmak istedi. Yere düşerek ağır yaralanan adam, yangın sonrası bölgeye gelen ambulans ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
KASTEN ÇIKARILMIŞ OLABİLİR
Ancak, tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.
2 kişiyi yangından kurtaran itfaiye ekiplerinin açıklamasına göre, yangın binanın alt katındaki kuaförde başlayıp üst katlara sıçradı. Soruşturmanın devam ettiğini duyuran polise göre yangın kasten çıkarılmış olabilir .
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