Yangında hastaları kurtaran Türk hemşireye ödül
Türkiye kökenli hemşire Yıldız Reyhan Kutlu Yaman, geçen yıl Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ne bağlı Remscheid şehrinde çalıştığı hasta bakım evinde çıkan yangında Christina Barchmann ve Isabella Paterok ile birlikte canını hiçe sayarak hastaları kurtarmıştı. KRV Başbakanı Armin Laschet tarafından, Yaman ve diğer hemşirelere ödül takdim edildi.
HEMŞİRELERİN olağanüstü bir cesaret gösterdiğini ve hayatlarını hiçe sayarak insanları kurtardıklarını belirten Laschet, bu davranışlarından dolayı üçüne de teşekkür etti. Yangın, boğulma ve kazalar gibi birçok olayda insanların hayatını kurtaran yaklaşık 20 kişiye daha ödül verildi. Yaşadığı olayı anlatan Yaman, “Oksijen tüpüne bağlı bir hasta, yatağında sigara içmiş. Hasta bir anda alev almış. Önce birçok hastayı kurtardım. Daha sonra da yangına neden olan hastayı odadan çıkarıp kurtardım. İnsanların hayatları önemli. Ama birçok kişi bunu yapamayacağını söylüyor. O anlık bir düşünceyle insanları kurtardım. Tekrar buna benzer bir olay yaşansa, yine hiç düşünmeden insanlara yardım ederim.”
Ödül, 1951 yılından beri KRV Eyaleti’nde insanların hayatlarını kurtaranlara veriliyor.
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