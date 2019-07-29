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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / FOTOĞRAF: IHA
29.07.2019 - 10:41, Son Güncelleme:

Yamaç paraşütü için gitti, kendini yarışmada buldu

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Yamaç paraşütü için gitti, kendini yarışmada buldu

Rize Belediyesi tarafından bu yıl 30’uncusu düzenlenen Çay, Turizm ve Yaz Sporları Festivali kapsamındaki 4. Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması renkli görüntülere sahne oldu. İsviçre’den yamaç paraşütü için gelen Yauuic Schueider, atlayışının ardından iniş yaptığı alanda kendini bir anda yarışmanın içinde bulunca şaşkınlık yaşadı.

SIRAHOZ Tepesi’nde atlayışların yapıldığı yarışma üç turda gerçekleştirildi. Yarışmaya, Rize ve farklı illerden yamaç paraşütçüleri katıldı. Öte yandan İsviçre’den ailesiyle Doğu Karadeniz Bölgesi’ni gezmek için giden ve Rize’de yamaç paraşütü sporunun yapıldığını öğrenen İsviçreli turist Yauuic Schueider, paraşütüyle atlayış yapmak için Sırahoz Tepesi’ne çıktı.

Yamaç paraşütü için gitti, kendini yarışmada buldu

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Atlayışını gerçekleştiren İsviçreli turist, iniş alanına vardığında kendisini yarışmanın içinde buldu. Schueider şaşkınlık yaşarken, organizasyonu yapan Rize Belediyesi ekiplerince alkışlarla karşılandı. Schueider, gazetecilere, Karadeniz gezisi yaptığını ve paraşütüle uçabilmek için Rize’ye uğradığını belirterek, yarışmadan haberi olmadığının ancak kendisine güzel bir sürpriz olduğunu söyledi. Sahile indiğinde ilgiyle karşılandığını ve burada gerçeği, bir sporcunun tercümesi sayesinde öğrendiğini ifade eden Schueider, bu uçuşun kendisinde büyük bir anı olarak kalacağını dile getirdi.

Yamaç paraşütü için gitti, kendini yarışmada buldu

 

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