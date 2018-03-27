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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
27.03.2018 - 10:17, Son Güncelleme:

Yahudi örgütünden Corbyn protestosu

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Yahudi örgütünden Corbyn protestosu

İngiltere’deki Yahudi örgütleri, ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn’i antisemitizme göz yumduğu gerekçesiyle protesto etti.

‘Yahudi Liderlik Konseyi’ adlı örgütün İngiliz parlamentosu önünde düzenlediği eylemde, göstericiler “Artık yeter” sloganı altında Corbyn’i partisi içindeki antisemitizme göz yummakla suçladı. Örgüt lideri Jonathan Goldstein’ın başkanlığındaki bir heyet, gösterinin ardından parlamentoda İşçi Partisi grubu temsilcilerine mektup iletti.
Parti içindeki antisemitizmin yükseldiği ve Corbyn’in buna karşı somut önlemler almadığı savunulan mektupta, Corbyn’in bu eğilimlerin simge kişiliği haline geldiği iddia edildi.

Yahudi örgütünden Corbyn protestosu

ÖZÜR DİLEDİ
Uzun süredir İşçi Partisi içindeki antisemitizmi hoş görmekle ve kendisi de bu çevrelerle ilişkili olmakla suçlanan Corbyn, gösteri öncesinde bir mesaj yayımlayarak İngiltere’deki Yahudi cemaatinin liderleriyle acil bir görüşme yapmak istediğini duyurdu. Antisemitizmin partisi içinde baş gösterdiğini kabul eden Corbyn, mesajında, “Bu çoğu zaman birkaç çürük elma meselesi sayılarak göz ardı edildi. Bunun Yahudi cemaati içinde yol açtığı acılardan dolayı samimi olarak üzüntü duyuyorum ve bu kaygıya son vermek için çabalarımı iki katına çıkaracağıma söz veriyorum” ifadelerini kullandı.
Öte yandan ‘İşçi Partisinin Yahudi Sesi’ adlı bir diğer grup da Corbyn’e destek veren eş zamanlı bir gösteri yaptı. Corbyn’in bir ‘cadı avının’ kurbanı olduğunu ifade eden pankart ve dövizler taşıyan grup, İşçi Partili siyasetçinin Filistin davasındaki tutumuna da destek veren sloganlar attı.
Filistin yanlısı görüşleriyle öne çıkan Corbyn, göreve geldiği 2015’ten bu yana parti içi muhalefetin ve medyanın yönelttiği antisemitizm suçlamalarının hedefi oldu. Corbyn, Filistinli gruplarla ilişkileri gerekçe gösterilerek medyanın ve İsrail lobisinin merceği altında tutuluyor.
Son olarak Corbyn’in Filistin yanlısı aktivistleri bir araya getiren çeşitli sosyal medya topluluklarına üyelikleri gündeme getirilmiş ve İşçi Partisi liderinin bu platformlardaki antisemitik mesajlara karşın üye olması eleştirilmişti.
Londra’nın İşçi Partili eski Belediye Başkanı Ken Livingstone da benzer bir kampanyanın hedefi haline getirilmiş ve oluşturulan baskı sonucunda parti üyeliği süresiz askıya alınmıştı.

Yahudi örgütünden Corbyn protestosu

Yahudi örgütünden Corbyn protestosu

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