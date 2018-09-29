Yabancıya konut satışı yasaklandı

Telegraph’ın haberine göre, ülkenin kuzey doğusunda yer alan Bolzano sınırları içindeki Güney Tirol bölgesinde, emlak fiyatlarını yerel halkın karşılayamayacağı düzeye çıkardıkları gerekçesiyle, hem yabancıların hem de çoğunlukla Almanca konuşulan bölge dışında yaşayan İtalyanların bölgede tatil evi almasını yasakladı.

Komisyon Başkan Vekili Richard Theiner, “Arazi ve yerleşim alanları için bu durmak bilmeden artan talep, yerel halkın makul bir fiyata ev sahibi olabilmesini inanılmaz zorlaştırıyor” dedi.

‘VATANI KORUMAK İÇİN’

Yeni yasal düzenlemeye göre, bu bölgede ev alabilmek için ya bölgede çalışıyor olmak, ya da burada en az beş yıl yaşamış olmak gerekiyor. Kaymakam Arno Kompatscher, bu hamlenin ‘vatanı korumak için’ yapıldığını söyledi.

‘BU YASA TAM BİR DELİLİK’

Diğer yandan, bölgedeki emlakçılar, Komisyon’un aldığı bu karara tepkili. İtalya Emlak Ajansları Federasyonu Başkanı Carlo Perseghin, bu kararın dışarıdan gelen ilgiyi ve İtalya’nın diğer bölgelerini de etkileyeceğini dile getirdi ve ekledi:

“Avrupa’da, tüm sektörlerin tamamıyla serbestleşmesiyle, finansal kaynakların ve insanların serbest dolaşım hakkı var. Bu yeni yasa tam bir delilik. Neden Trento’dan birinin örneğin, Berlin’de ev alma hakkı varken Güney Tirol’da yok? Her kim Alto Adige’den tatil evi alırsa alsın, bölgede ikamet edenlere çok şey katan olumlu bir mekanizmayı hareketlendiriyor. Gelecek açık olmakta yatar, kapanmakta değil.”

25 KASABA, 26 KÖY ETKİLENİYOR

Komisyonun yayınladığı bildiriye göre, bu hafta yürürlüğe giren yeni yasadan 25 kasaba ve 26 köy etkileniyor. Yasanın uygulandığından emin olmak için tatil evleri satışlarıyla ilgili denetlemeler düzenli olarak yapılacak.

İTALYA’NIN ‘EN AZ İTALYAN’ BÖLGESİ

Gotik kiliseleri, Almanca sokak işaretleri, apple strudel ve viyana şnitzeli dolu restoranlarıyla, Güney Tirol İtalya’nın ‘en az İtalyan’ bölgesi olarak biliniyor. Avusturya sınırından 70 mil uzakta yer alan Güney Tirol nüfusunun üçte ikisi Almanca konuşuyor. Bölgede ikamet edenlerin çoğu, bölgenin, 1919’da Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’ndan ayrılmasına karşı çıkanların torunlarından oluşuyor.

‘OY İÇİN YAPILAN BİR TAKTİK’

Venedik’te günlük II Gazzettino’da gazeteci olan Federico Guiglia, bu hareketi Ekim’deki bölgesel seçimlerde oy kazanmak için yapılan bir taktik olarak niteleyerek eleştirdi ve “Bu yasa, yalnızca ziyaret edilebilecek en güzel yerlerin olduğu, yüksek turist yoğunluğu olan belediyelerde uygulanıyor” dedi.