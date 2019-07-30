Yabancılara vize süresi 10 yıla çıkarıldı
‘Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’ maddesi değiştirilerek Türkiye’ye gidecek yabancılara, vatandaşı oldukları veya yasal olarak bulundukları ülkelerdeki Türk konsolosluklarından verilen vize süreleri 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.
RESMİ Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin, ‘Vize Zorunluluğu ve Esasları’nı düzenleyen bölümünde yapılan değişiklikle, Türkiye’ye gelecek yabancılara, vatandaşı oldukları veya yasal olarak bulundukları ülkelerdeki Türk konsolosluklarından verilen vize süreleri, 10 yıl olarak değiştirildi. Önceki yönetmelikte söz konusu süre 5 yıl olarak yer alıyordu. Veriliş tarihinden itibaren 6 ay içinde kullanılmayan vizeler geçerliliğini yitirecek.
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