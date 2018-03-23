Yabancılara ve Müslümanlara kin kustu

“İSLAM, Almanya’ya ait değildir” diyen İçişleri Bakanı Horst Seehofer’i, oylarını almak için “AfD’yi kopya etmekle” suçlayan Curio, şöyle konuştu:

“Kısa bir süre öncesine kadar Almanya, herkesin kendi hukuk ve kültür sistemine göre yaşamadığı bir ülkeydi. Avrupa’da yaşayan Müslümanların üçte ikisi şeriatı bizim yasalarımızdan daha önemli buluyor. Merkel, ‘İslam, Almanya’ya ait’ diyor. Cihat Almanya’ya ait mi? Çok eşlilik Almanya’ya ait mi? Zinaya ve içki içenlere dayak cezası Almanya’ya ait mi?”

‘ARTIK SON VERİN’

“Selefiler yasaklanmıyor. Almanlara saldırılar ve Alman düşmanlığı artıyor, polise, mahkemelere, öğretmenlere saygısızlık ve devamlı bıçaklı saldırıları... Bütün bunları münferit olaylara indirgemeye artık son verin. Sınır dışı hayat kurtarıyor ama hiçbir şey yapılmıyor bu konuda. Biz kitlesel göçe, bıçak göçü diyoruz.”

SPD adına konuşan Eva Högl ise yabancı düşmanlığının bu Meclis’te yeri olmadığını söyledi.