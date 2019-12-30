Yabancı hasta bakıcı sayısı arttı, ama yetmez!

FEDERAL Çalışma Ajansı’nın rakamlarına göre 2018 yılının haziran ayında yurt dışından gelen 71 bin yabancı hasta bakıcı çalışırken, bu rakam 2019 yılının mart ayı sonu itibariyle 80 bin olarak açıklandı. Yaklaşık 9 aylık sürede yurt dışından gelen hasta bakıcı oranında yüzde 12 artış oldu. Bu oran 2014 yılında yüzde 8 olarak açıklanmıştı.

305 BİNİ EĞİTİMLİ

Çalışma ajansının bilgilerine göre, 2019 mart ayında bakım alanında çalışan sayısı yaklaşık 600 bin. Bunun 284 bini yardımcı hasta bakıcı olarak çalışırken, 305 bini de eğitimli hasta bakıcı olarak görev yapıyor. 10 bin çalışan ise belli konularda uzmanlaşmış bakıcı olarak çalışıyor.

RAKAMLAR DAHA YÜKSEK

Hasta Koruma Vakfı Başkanı Eugen Brysch, yabancı hasta bakıcı sayısının daha yüksek olduğunu, resmi rakamların küçük bir ayrıntıyı gösterdiğini belirterek “300 bin hanede Doğu ve Güney Doğu Avrupa’dan gelen hasta bakıcılar çalışıyor. Bunlar resmi rakamların içinde yer almıyor” dedi. Brysch, ayrıca Almanya’da 3 milyon bakıma muhtaç yaşlı ve hasta olduğuna dikkat çekti.