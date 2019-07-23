Yabancı düşmanı NPD’nin aldığı 878 bin 325 Euro yardım kesilecek mi
Almanya’da aşırı sağcı Milliyetçi Parti’yi (NPD) yasaklama girişimleri şimdiye kadar boşa çıktı. Ama şimdi partiye devletin vergilerden ödediği para kaynağının kesilmesi için ilk adım atıldı.
AŞIRI sağcı yabancı düşmanı NPD, siyasi partiler yasası gereği devletten her yıl yüzbinlerce Euro para alıyor. 2018 yılında NPD’nin devletten aldığı mali yardım 878 bin 325 Euro. Anayasa düşmanı NPD’yi yasaklama girişimleri bugüne kadar Anayasa Mahkemesi’nden döndü. Ancak Anayasa Mahkemesi 2017’deki kararında NPD yasaklanmadan da para kaynağının kesilebileceğine işaret etti.
300 BELGE
Şimdi Federal hükümet, parlamento ve Federal Konsey, mali yardımın kesilmesi için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Hükümet, parlamento ve Federal konsey devlet yardımının kesilmesi için yaptığı başvuruda NPD’nin anayasa düşmanlığını belgeleyen 300 delil sundu. Delillere göre NPD’nin son yıllarda çok daha radikalleştiği görülüyor.
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