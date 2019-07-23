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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
23.07.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

Yabancı düşmanı NPD’nin aldığı 878 bin 325 Euro yardım kesilecek mi

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Yabancı düşmanı NPD’nin aldığı 878 bin 325 Euro yardım kesilecek mi

Almanya’da aşırı sağcı Milliyetçi Parti’yi (NPD) yasaklama girişimleri şimdiye kadar boşa çıktı. Ama şimdi partiye devletin vergilerden ödediği para kaynağının kesilmesi için ilk adım atıldı.

AŞIRI sağcı yabancı düşmanı NPD, siyasi partiler yasası gereği devletten her yıl yüzbinlerce Euro para alıyor. 2018 yılında NPD’nin devletten aldığı mali yardım 878 bin 325 Euro. Anayasa düşmanı NPD’yi yasaklama girişimleri bugüne kadar Anayasa Mahkemesi’nden döndü. Ancak Anayasa Mahkemesi 2017’deki kararında NPD yasaklanmadan da para kaynağının kesilebileceğine işaret etti.

Yabancı düşmanı NPD’nin aldığı 878 bin 325 Euro yardım kesilecek mi

300 BELGE
Şimdi Federal hükümet, parlamento ve Federal Konsey, mali yardımın kesilmesi için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Hükümet, parlamento ve Federal konsey devlet yardımının kesilmesi için yaptığı başvuruda NPD’nin anayasa düşmanlığını belgeleyen 300 delil sundu. Delillere göre NPD’nin son yıllarda çok daha radikalleştiği görülüyor.

 

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