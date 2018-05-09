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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA / Fotoğraflar: İHA
09.05.2018 - 11:07, Son Güncelleme:

Yabancı diye, şampiyona para ödülü verilmedi

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Yabancı diye, şampiyona para ödülü verilmedi

Polonya’nın Skarzysko-Kamienna kentinde düzenlenen 3 Mayıs Anayasa Bayramı Koşusu’nu kazanan Faslı Abderrahim El-Asri’ye Polonya vatandaşı olmadığı gerekçesiyle para ödülü verilmedi.

POLONYA orta kesimlerinde yer alan Skarzysko-Kamienna kentinde belediyenin düzenlediği koşu yarışı ülkenin gündemine oturdu. Anayasa Bayramı dolayısıyla 3 Mayıs’ta düzenlenen 15 kilometrelik koşu yarışını, yarışın tek yabancı katılımcısı olan Faslı Abderrahim El-Asri kazandı. Ancak El-Asri’ye Polonya vatandaşı olmadığı gerekçesiyle birincilik ödülü olarak belirlenen 1100 Zloty (yaklaşık 270 euro) verilmedi.

Yarışın ‘patriotik karakter’ içermesi dolayısıyla para ödülünün yalnızca Polonya vatandaşlarına verileceğini, kendisinin kupayla yetinmek zorunda olduğunu öğrenen Abderrahim El-Asri ise uygulamayı kürsüye çıkmayarak protesto etti. Kürsüde birinci için ayrılan yer boş kalırken, ikincilik kürsüsüne Polonyalı Dawid Kubiec, üçüncülük kürsüsüne Sylwester Lupiarz çıktı.

Yabancı diye, şampiyona para ödülü verilmedi

‘PATRİOTİK KARAKTER’ SAVUNMASI
El-Asri’nin protestosunun ardından açıklamada bulunan Organizasyon Komitesi, yarışın Almanların, Hollandalıların ya da Kenyalıların yarışı değil, vatanseverlerin yarışı olduğunu belirtti. Yarışa herkesin katılabileceğini ancak ‘patriotik karakter’ taşıması nedeniyle para ödülünün yalnızca Polonyalılara verileceğini ifade eden Komite, kuralların baştan belli olduğunu, Faslı Abderrahim El-Asri’nin de yarış öncesi kuralları okuyup imzaladığı açıklamasında bulundu.

GEÇİMİNİ YARIŞMALARLA SAĞLIYOR
Yarışın tek yabancı katılımcısı, aynı zamanda şampiyonu olan El-Asri ise konuya ilişkin bilgisi olmadığını, kuralları okumadan imzaladığını söyledi. Koşu yarışlarında elde ettiği dereceler neticesinde kazandığı paralarla geçimini sağladığını belirten Faslı koşucu, kendisine birincilik ödülü 1100 Zloty’nin ödenmeyeceğini öğrenince durumu protesto etti ve kürsüye çıkmadı. Kürsüde birinci için ayrılan yer boş kalırken, ikincilik kürsüsüne Polonyalı Dawid Kubiec, üçüncülük kürsüsüne ise Sylwester Lupiarz çıktı. El-Asri daha sonra adını kazananlar listesinden de sildirdi. Bunun üzerine yarışı ikinci olarak tamamlayan Kubiec birinciliğe, üçüncü olarak tamamlayan Lupiarz ikinciliğe, dördüncü olarak tamamlayan Rafal Czarnecki de üçüncülüğe yükseldi.
Polonyalı koşuculara ödenen ödül miktarları ise şöyle: Birincilik ödülü 1100 zloty (270 Euro), 900 zloty (215 Euro), 600 zloty (150 euro)

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