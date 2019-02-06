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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN - Fotoğraflar: Arşiv
06.02.2019 - 18:19, Son Güncelleme:

Yabancı araçtan otoban parasına yeşil ışık

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Yabancı araçtan otoban parasına yeşil ışık

Almanya’nın 2013 yılından itibaren üzerinde çalıştığı yabancı plakalı araçlardan otoban ücreti alınmasına, AB vatandaşları arasında ayrımcılık olacağı gerekçesiyle AB ülkeleri itiraz ediyordu. Almanya’nın konu hakkındaki son hamlesini inceleyen Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı, otoban ücretinin ayrımcılık içermediğine karar verdi.

ALMANYA, 2013 yılında yabancı plakalı araçlardan otoban ücreti alabilmek için çalışmalara başladı. Federal Hükümetin küçük ortağı CSU, otobanları kullanan yabancı plakalı otomobil ve kamyonlar dahil tüm araçların ücret ödemesini istiyordu. Bunu bir önceki hükümetin programına da koydurmuştu. Hazırlanan yasa tasarısına hem Almanya’dan hem de Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden itirazlar yükseldi. İtirazların temelini ise uygulamanın üye ülke vatandaşları arasında ayrımcılığa yol açacağı endişesi oluşturuyordu. Avusturya uygulamanın hayata geçirilmesini engellemek için konuyu Avrupa Adalet Divanı’na taşıdı.

Yabancı araçtan otoban parasına yeşil ışık

ALMANLAR DOLAYLI MUAF
Federal Ulaştırma Bakanlığı’nın itirazları dikkate alarak hazırladığı son tasarıya göre Alman plakalı araçlardan da otoban ücreti alınacak. Ancak otoban için ödenen yıllık ücret, araçların yıllık vergisinden düşürülecek. Böylece Alman sürücüler otoban ücretinden dolaylı olarak muaf tutulacak.
Başsavcı Nils Wahl bu gelişme ışığında tasarının ayrımcılık içermediğini söyledi. Başsavcının bu yönde mütalaa sunması, Almanya’nın elini güçlendirdi. Avrupa Adalet Divanı önümüzdeki haftalarda konuyla ilgili kesin kararını verecek. Divan, Almanya lehine karar verirse Almanya’da 2020’den itibaren otobanlar ücretli olacak.

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