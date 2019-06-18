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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
18.06.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

‘Yabancı araçlara otoban ücreti ayrımcılık’

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‘Yabancı araçlara otoban ücreti ayrımcılık’

Avusturya, Almanya’ya karşı başlattığı otoban parası mücadelesini kazandı. Avrupa Adalet Divanı, yabancı plakalı araçlardan otoban ücreti almasının Avrupa Birliği ilkelerine aykırı olduğuna hükmetti.

ALMANYA, 2013’ten beri üzerinde çalıştığı otoban ücreti girişiminde hüsrana uğradı. Uygulamaya göre Almanya otobanlarını kullanacak yabancı plakalı araçlardan otoban ücreti alınacak, Alman plakalı araçlardan alınan otoban ücreti ise yıllık araç vergisinden düşürülecekti. Böylece yerli plakalı araçlar otoban ücretinden muaf tutulacaktı. Ancak Avusturya hükümeti ise bu durumdan en çok kendi vatandaşlarının mağdur olacağını belirterek uygulamaya ısrarla karşı çıktı ve Almanya’nın hayata geçirmek istediği uygulamayı AB üye ülke vatandaşları arasında ayrımcılığa yol açacağını gerekçe göstererek konuyu Avrupa Adalet Divanı’na taşıdı. Adalet Divanı, salı günü aldığı kararla Avusturya’nın itirazını yerinde buldu ve Almanya’nın yabancı plakalı araçlardan otoban ücreti almasının Avrupa Birliği ilkelerine aykırı olduğuna hükmetti, uygulamayı ayrımcı muamele olarak değerlendirdi. Böylece Almanya’nın altı yılı bulan otoban ücreti çalışmaları hüsranla son buldu.

‘Yabancı araçlara otoban ücreti ayrımcılık’

CSU ISRAT ETTİ
Sadece Bavyera Eyaleti’nde teşkilatlanan CSU’nun 2013’te yapılan federal seçimler öncesi yürüttüğü kampanya ile yabancı plakalı araçlardan otoban ücreti alınacağı gündeme gelmişti. Seçimlerden sonra verdiği vaadi yerine getirmek isteyen CSU, CDU ve SPD ile yürüttüğü koalisyon görüşmelerinde ortaklık için otoban ücretini şart koydu. Üç partinin imzaladığı koalisyon sözleşmesinde yer alan şartı yerine getirmek için dört yıl çalışma yürütüldü.

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