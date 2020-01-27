Emre'nin peşinde devler koşuyor

EMRE Can, İtalyan devi Juventus'ta mutsuz günler geçiriyor. İstediği kadar forma şansı bulamayan yıldız futbolcu, oynayacağı bir takıma gitmek istiyor. 26 yaşındaki Alman milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmamış, lig maçlarında da yeteri kadar oynatılmayınca, 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen Juventus'tan ayrılma noktasına geldi.

Emre, Euro 2020'de milli takımda yer almak istiyor. Bunun için de düzenli oynaması gerektiğini biliyor. Yıldız futbolcunun menajeri Emre için takım bakıyor. Milli futbolcu için Alman ve İngiliz kulüpleri devreye girdi. Almanya'nın iki önemli kulübü Bayern Münih ve Dortmund, Emre'yi almak istiyor. Bild Gazetesi'nde yer alan habere göre İngiliz devleri Tottenham, Manchester United ve Arsenal de orta saha futbolcusuyla yakından ilgileniyor. Gazete, beş takım arasında Emre'nin Dortmund'a yakın olduğunu iddia etti. Dortmund'da İsviçre'li Teknik Direktör Lucian Favre'nin futbol anlayışına uygun olan futbol oynayan Emre'nin forma bulma şansı çok sarı siyahlarda yüksek. Ayrıca Hem Favre'nin hem de Emre'nin menajeri Reza Fazeli. Bu da Dortmund'un şansını artıran başka bir faktör.

Emre Juventus'ta yılda yaklaşık 16 milyon Euro kazanıyor. Takım değiştirmesi durumunda ücrettin bir bölümünden vazgeçmesi gerekecek. Dortmund'un Emre'ye yıllık 10 milyon Euro kazanma teklifinde bulunduğu belirtiliyor. Emre'nin ara transfer döneminin bitimine sayılı günler kala karar vermesi gerekecek. Ya parayı tercih edip Juventus'ta kalacak, ya da bir kısım kazancından vazgeçip çok istediği Euro 2020 Futbol şampiyonası'nda oynayacak.