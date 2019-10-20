Wuppertall’da terörü lanetlediler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriWuppertall’da terörü lanetlediler
GeriAvrupa Wuppertall’da terörü lanetlediler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
AA / Fotoğraf: AA
20.10.2019 - 10:57, Son Güncelleme:

Wuppertall’da terörü lanetlediler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Wuppertall’da terörü lanetlediler

Almanya’nın Wuppertall kentinde ‘Vatanına Bayrağına Sahip Çık’ sloganıyla düzenlenen mitingde bir araya gelen Türkler, ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüdü.

Bölgede faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa düzenlediği yürüyüş, şehir merkezindeki Alte Freiheit Meydanı’ndan başladı. Ellerinde bayraklar ve dövizler taşıyarak yürüyen yaklaşık 500 Türk, hep bir ağızdan slogan atarak terörü lanetledi. Mitingin öncülerinden Türkiye Sevdalıları Wuppertal inisiyatifi sözcüsü Murat Güneş, yaptığı açıklamada, “Bizler ülkemizin dünya ülkeleri tarafından kıskaca alındığını, şantaja uğradığını görünce bayrağımıza, vatanımıza, sahip çıkmak istedik. Ülkemizin yalnız olmadığını ve ülkemizi yönetenler aleyhine söylemlerde bulunulmasını kabul edemeyiz” dedi.

Wuppertall’da terörü lanetlediler
‘ÖRGÜTÜ AKLAMAYA ÇALIŞIYORLAR’
İstiklal Marşı okunarak başladıkları etkinlikte, komando marşı okuyup asker selamı vererek Türk ordusuna moral olmak istediklerini belirten Güneş, “Böylece ülkemize sahip çıktığımızı göstermek istedik. ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’, ‘Türk Kürt kardeştir PKK kalleştir’ gibi sloganlarla yürüdük. Bir kez daha vatanımızın yanında olduğumuzu gösterdik. ‘Türkiye’miz yalnız değildir’, ‘Hepimiz Mehmetçik’iz’ diye sloganlarımızı attık” diye konuştu.
Mitinge katılan Mustafa Özdemir de Alman basınının yalan haber yaparak insanları aldatmaya ve terör örgütlerini aklamaya çalıştığını belirterek, “Burada toplanan insanları bir kenara bırakın kendi içinizdeki insanlar bile size inanmıyor. Bizim ordumuz oradaki masum halkı terör örgütlerinden kurtarmak için gelmiştir” ifadesini kullandı.

Wuppertall’da terörü lanetlediler

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Wuppertall’da terörü lanetlediler
Almanya’dan uygun donör bulundu ama...
Paris’te İslamofobiye karşı gösteri
'Adriyatik’in Kalbi’nde sonbahar