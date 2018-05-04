Wuppertal’de ‘İstanbul Senfonisi’
Piyanist ve besteci Fazıl Say, cumartesi akşamı Almanya’nın Wuppertal kentinde ‘İstanbul Senfonisi’ adlı eserini çalacak.
FAZIL Say, yedi bölümden oluşan eseriyle metropol şehir İstanbul’un farklı yönlerini anlatıyor. Sanatçıya konserde Wuppertal Senfoni Orkestrası da eşlik edecek. Stadthalle Wuppertal’deki konser saat 20.00’de başlayacak.
Ayrıca Wuppertal Opera Korosu, Türk müziği ezgileriyle Eski Dostlar Korosu ile bir araya geliyor. Bu konserin solisti Wuppertal Opera Korosu Sanatçısı, Mezzosoprano Banu Schult olacak.
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