Wuppertal’da iğrenç olay: 15 yaşındaki kızına tecavüzü...

EDİNİLEN bilgiye göre, Wuppertal kentinde yaşayan 50 yaşındaki bir kişi, internet üzerinden tanıştığı erkeklere hiçbir karşılık almadan kızını tecavüze zorladı. Bununla da yetinmeyen sapık baba, yabancı erkeklerin kızına nasıl tecavüz ettiğini oturup izledi. Sekiz farklı erkeğe kızını istismar etmesine izin veren sapık baba, 41 yaşındaki tecavüzcülerden birinin kendisini ihbar etmesiyle yakayı ele verdi. 18 YAŞINDA OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ

Cezaevine konulan sapık babanın, internet üzerinden ulaştığı erkeklere kızının 18 yaşından büyük olduğunu söylediği öğrenildi. Wuppertal Savcılık sözcüsü yaşananları doğrularken, yaptığı açıklamada babanın tutuklandığını ve hakkında korumakla yükümlü olduğu küçük yaştaki çocukların cinsel saldırıya uğramasını engellememek ve küçük yaştaki çocukları cinsel ilişkiye zorlamaktan hakkında soruşturma açıldığını açıkladı.