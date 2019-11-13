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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
13.11.2019 - 13:44, Son Güncelleme:

Willy Brandt Evi’nde sesler yükseldi!

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Willy Brandt Evi’nde sesler yükseldi!

SPD lider adayları, parti Genel Merkezi Willy Brandt Evi’nde düzenlenen düelloda karşı karşıya geldi. Scholz, bazen sert tartışmaların yaşandığı düelloda, kendilerini eleştiren rakiplerine hep şikâyet etmek yerine SPD’nin kazanımlarından gurur duymaları gerektiğini söyledi.

ALMANYA’nın en köklü partisi SPD, krizden çıkış yolları arıyor. Sürekli oy kaybeden ve gelecek korkusu yaşanan partide, haziran ayı başında Andrea Nahles’in istifasıyla yeni lider arayışı sürüyor. Üyeler, 19 Kasım’da başlayacak ve 29 Kasım’a kadar sürecek ikinci tur oylamada Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz ile Klara Geywitz ve milletvekili Saskia Esken ile Kuzey Ren Vestfalya Maliye Bakanı Norbert Walter Borjans arasında karar verecek. 30 Kasım’da ise sonuç açıklanacak. Şimdiye kadar lider yarışı sessiz sedasız yürüyordu. Ancak ikinci turda kızıştı. Adaylar SPD Genel Merkezi Willy Brandt Evi’nde düzenlenen düelloda karşı karşıya geldi.

Willy Brandt Evi’nde sesler yükseldi

SESLER YÜKSELDİ
Yer yer sert tartışmaların yaşandığı düelloda Saskia Esken, partinin eskiden yaptığı hataları telafi etmek için temel emekliliğin gerekli olduğunu savundu. Esken’in bu sözlerine tepki gösteren Scholz ise hükümet ortağı olarak temel emekliliği getirdiklerini, hep şikâyet etmek yerine SPD’nin kazanımlarından gurur duymak gerektiğini söyledi. Sol kanadın ve gençlik teşkilatı JUSO’ların adayı Saskia Esken ile Norbert Walter Borjans, koalisyon hükümetinin iklim paketini yetersiz ve CO2 fiyatlandırmasını sosyal adaletsizlik olarak niteledi.

Willy Brandt Evi’nde sesler yükseldi

HÜKÜMETE DEVAM MI?
SPD’de lider seçimi aynı zamanda koalisyonun da kaderinin belirlenmesi anlamına geliyor. Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz ile eş başkan adayı Klara Geywitz, hükümetin devamından yana. Scholz, koalisyon hükümetinin sağlam olduğunu söyledi. Ancak sol kanadın eş başkan adayları seçilmeleri durumunda koalisyondan ayrılıp ayrılmayacakları konusunda net tavır takınmayıp, koalisyon sözleşmesinde yeniliğe gitmek isteyeceklerini belirtti. Esken ile Borjans, asgari ücretin en az 12 Euro olması, iklim paketinin yenilenmesi gerekeceğini söylemekle yetindi.

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