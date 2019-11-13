Willy Brandt Evi’nde sesler yükseldi!
SPD lider adayları, parti Genel Merkezi Willy Brandt Evi’nde düzenlenen düelloda karşı karşıya geldi. Scholz, bazen sert tartışmaların yaşandığı düelloda, kendilerini eleştiren rakiplerine hep şikâyet etmek yerine SPD’nin kazanımlarından gurur duymaları gerektiğini söyledi.
ALMANYA’nın en köklü partisi SPD, krizden çıkış yolları arıyor. Sürekli oy kaybeden ve gelecek korkusu yaşanan partide, haziran ayı başında Andrea Nahles’in istifasıyla yeni lider arayışı sürüyor. Üyeler, 19 Kasım’da başlayacak ve 29 Kasım’a kadar sürecek ikinci tur oylamada Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz ile Klara Geywitz ve milletvekili Saskia Esken ile Kuzey Ren Vestfalya Maliye Bakanı Norbert Walter Borjans arasında karar verecek. 30 Kasım’da ise sonuç açıklanacak. Şimdiye kadar lider yarışı sessiz sedasız yürüyordu. Ancak ikinci turda kızıştı. Adaylar SPD Genel Merkezi Willy Brandt Evi’nde düzenlenen düelloda karşı karşıya geldi.
SESLER YÜKSELDİ
Yer yer sert tartışmaların yaşandığı düelloda Saskia Esken, partinin eskiden yaptığı hataları telafi etmek için temel emekliliğin gerekli olduğunu savundu. Esken’in bu sözlerine tepki gösteren Scholz ise hükümet ortağı olarak temel emekliliği getirdiklerini, hep şikâyet etmek yerine SPD’nin kazanımlarından gurur duymak gerektiğini söyledi. Sol kanadın ve gençlik teşkilatı JUSO’ların adayı Saskia Esken ile Norbert Walter Borjans, koalisyon hükümetinin iklim paketini yetersiz ve CO2 fiyatlandırmasını sosyal adaletsizlik olarak niteledi.
HÜKÜMETE DEVAM MI?
SPD’de lider seçimi aynı zamanda koalisyonun da kaderinin belirlenmesi anlamına geliyor. Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz ile eş başkan adayı Klara Geywitz, hükümetin devamından yana. Scholz, koalisyon hükümetinin sağlam olduğunu söyledi. Ancak sol kanadın eş başkan adayları seçilmeleri durumunda koalisyondan ayrılıp ayrılmayacakları konusunda net tavır takınmayıp, koalisyon sözleşmesinde yeniliğe gitmek isteyeceklerini belirtti. Esken ile Borjans, asgari ücretin en az 12 Euro olması, iklim paketinin yenilenmesi gerekeceğini söylemekle yetindi.
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