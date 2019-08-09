Willy Brandt afişine sert tepki
Yabancı ve İslam karşıtı AfD, bu kez, 1 Eylül’de Almanya’nın Brandenburg Eyaleti’nde yapılacak seçimlerle ilgili hazırladığı afişle tartışma yarattı. Aşırı sağcı parti, SPD’nin, Almanya’nın efsane başbakanlarından Willy Brandt’ın fotoğrafını ve “Daha fazla demokrasi için cesaret edelim” sözleri seçim afişlerinde kullandı.
WILLY Brandt’ın bu tarihe geçen sözünün altında ‘Willy Brandt, 1969’ diye yazıyor ve “AfD’yi seçelim, biz tarih yazıyoruz” sözleri yer alıyor. Brandt, 1969’da hükümeti kurduğunda, programını açıklarken bu sloganı kullanmıştı. Afişler, SPD’de yoğun tepki ve öfke yarattı. Tagesspiegel’e konuşan SPD’li eski Federal Meclis Başkanı Wolfgang Thierse, “Willy Brandt’a atıfta bulunmak, çok büyük bir suistimal ve tam bir ahlaksızlık” dedi. AfD’nin, Brandt’ın bu sözlerini kullanmasının bugünkü Doğu Almanya’yı eski Doğu Almanya’yla kıyaslamak anlamına geldiğini ve bunun, eski Doğu Almanya’nın zararsız gösterilmesi demek olduğunu belirten Thierse, “Doğu Almanya özgür bir ülke değildi. Bugünkü Almanya ise özgür” dedi.
BİRİNCİ PARTİ ÇIKMAK İSTİYOR
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da (SPD) afiş hakkında, “Toplum bölücülerin ve kışkırtıcıların Willy Brandt’ı kullanması, iğrenç ve tiksindirici” diye açıklama yaptı. AfD, 1 Eyül’de Saksonya ve Brandenburg’da yapılacak seçimlerden birinci parti çıkarak hükümeti kurmak istiyor. İki eyalette de AfD’nin eyalet başbakan adayları Doğu Alman değil. Ayrıca hiçbir siyasi parti AfD ile hükümet kurmak istemiyor. Brandenburg’da SPD ile AfD’nin oyları anketlerde yüzde 19, Yeşiller ve Sol Parti’nin oyları ise yüzde 16 görünüyor. Brandenburg’da hükümet partisi SPD, seçimlerden sonra Yeşiller ve Sol Parti ile üçlü koalisyon hedefliyor.
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