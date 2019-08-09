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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
09.08.2019 - 13:18, Son Güncelleme:

Willy Brandt afişine sert tepki

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Willy Brandt afişine sert tepki

Yabancı ve İslam karşıtı AfD, bu kez, 1 Eylül’de Almanya’nın Brandenburg Eyaleti’nde yapılacak seçimlerle ilgili hazırladığı afişle tartışma yarattı. Aşırı sağcı parti, SPD’nin, Almanya’nın efsane başbakanlarından Willy Brandt’ın fotoğrafını ve “Daha fazla demokrasi için cesaret edelim” sözleri seçim afişlerinde kullandı.

WILLY Brandt’ın bu tarihe geçen sözünün altında ‘Willy Brandt, 1969’ diye yazıyor ve “AfD’yi seçelim, biz tarih yazıyoruz” sözleri yer alıyor. Brandt, 1969’da hükümeti kurduğunda, programını açıklarken bu sloganı kullanmıştı. Afişler, SPD’de yoğun tepki ve öfke yarattı. Tagesspiegel’e konuşan SPD’li eski Federal Meclis Başkanı Wolfgang Thierse, “Willy Brandt’a atıfta bulunmak, çok büyük bir suistimal ve tam bir ahlaksızlık” dedi. AfD’nin, Brandt’ın bu sözlerini kullanmasının bugünkü Doğu Almanya’yı eski Doğu Almanya’yla kıyaslamak anlamına geldiğini ve bunun, eski Doğu Almanya’nın zararsız gösterilmesi demek olduğunu belirten Thierse, “Doğu Almanya özgür bir ülke değildi. Bugünkü Almanya ise özgür” dedi.

BİRİNCİ PARTİ ÇIKMAK İSTİYOR
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da (SPD) afiş hakkında, “Toplum bölücülerin ve kışkırtıcıların Willy Brandt’ı kullanması, iğrenç ve tiksindirici” diye açıklama yaptı. AfD, 1 Eyül’de Saksonya ve Brandenburg’da yapılacak seçimlerden birinci parti çıkarak hükümeti kurmak istiyor. İki eyalette de AfD’nin eyalet başbakan adayları Doğu Alman değil. Ayrıca hiçbir siyasi parti AfD ile hükümet kurmak istemiyor. Brandenburg’da SPD ile AfD’nin oyları anketlerde yüzde 19, Yeşiller ve Sol Parti’nin oyları ise yüzde 16 görünüyor. Brandenburg’da hükümet partisi SPD, seçimlerden sonra Yeşiller ve Sol Parti ile üçlü koalisyon hedefliyor.

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