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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BBC Türkçe / Fotoğraflar: İHA-REUTERS
26.04.2018 - 09:46, Son Güncelleme:

WhatsApp’e AB’de yaş sınırı geliyor

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WhatsApp’e AB’de yaş sınırı geliyor

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 16 yaşından küçüklere yasaklanacak.

ŞU anda WhatsApp’ın AB ülkelerindeki kullanım yaşı 13, ancak şirket AB’nin yeni veri mahremiyeti kurallarını gelecek ay uygulamaya koymasından önce kendi kullanım koşullarını değiştirdi. 
Facebook’un sahibi olduğu uygulama, önümüzdeki birkaç hafta içinde yeni kullanım koşullarını onaylamasını istediğinde, kullanıcılardan 16 yaşından büyük olduklarını doğrulamalarını talep edecek.
Yeni yaş sınırının nasıl mecbur tutulacağı konusunda ise bir açıklama yapılmadı.
AB Genel Veri Koruma Kuralları (GDPR) 25 Mayıs’ta uygulamaya girecek ve insanlar şirketlerin kişisel bilgilerini nasıl kullanabileceği konusunda çok daha fazla denetim sahibi olacak. İstedikleri takdirde bilgilerinin silinmesini isteme hakkı da verilecek.
Yeni kurallarda çocukların kişisel verilerinin pazarlama ya da kullanıcı hesabı açmak için toplanmasını önlemeye yönelik düzenlemeler de var.
Geçmişte veri paylaşımı uygulamaları nedeniyle soruşturulan WhatsApp, bu kararın AB’deki ‘üst düzey yeni şeffaflık standartlarına’ ulaşmalarına yardımcı olacağı vurgulandı.
Ancak uygulama, dünyanın geri kalanındaki yaş sınırını 13 olarak tutmayı planlıyor.

WhatsApp’e AB’de yaş sınırı geliyor

ÇOCUKLARI KORUMAK İÇİN
Snapchat, Instagram, Pinterest, Twitter. Musical.ly ve Reddit gibi çoğu sosyal medya uygulaması 13 yaş ve altına yasak.
13 yaş sınırı kısmen ABD’deki Çocukların İnternetteki Mahremiyetini Koruma Yasası’nın (COPPA) daha küçüklerin kişisel bilgilerinin toplanmasının yasaklanması nedeniyle konuldu.
Ancak Facebook, geçen Aralık’ta altı yaş ve üstü çocukları hedef alan Messenger Kids uygulamasını başlattı. Messenger Kids reklam almıyor ve COPPA’ya uygun tasarlandı.

FACEBOOK FARKLI YAKLAŞIYOR
WhatsApp yeni kullanım kurallarında ayrıca kullanıcıların, uygulamanın sakladığı bilgilerini ayrıntılı bir rapor olarak indirebilmelerine olanak tanıyacak.
Bu bilgiler arasında, kullanılan telefonun markası ve modeli, telefon rehberindekiler ve gruplar ve engellenen telefon numaraları bulunuyor.
Kişisel bilgileri kullanımı nedeniyle son aylarda yoğun eleştiriler alan Facebook ise farklı bir yaklaşım benimsedi.
Facebook GDPR’ye uymak için 13-15 yaş arası kullanıcıların bilgilerini paylaşabilmeleri için anne-baba ya da vasinin iznini isteyecek.
Bu izin verilmezse, Facebook’un tamamen kişiselleştirilmiş versiyonunu göremeyecekler.
Bu arada yine Facebook’a ait Instagram da kullanıcıların saklanan verilerini indirebilmelerine olanak tanıyan bir hizmet başlattı.

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