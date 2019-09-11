Weidel’den Scholz’a: ‘Almanya’da zaten kriz var’
Federal Meclis’te yapılan bütçe görüşmelerinde konuşan AfD Grup Eş Başkanı Alice Weidel, Almanya’nın olası ekonomik krize hazır olduğunu açıklayan Maliye Bakanı Olaf Scholz’a cevap verdi.
“ALMANYA’da zaten ekonomik kriz var” diyen Weidel, sınırlarda da sıkı güvenlik kontrolü istedi: “Milyonlarca vatandaşın seyahatini kontrol altına alarak sınırlamak isterken, milyonlarca kaçak göçmenin ise bu ülkeye serbestçe seyahat etmesine göz yumuyorsunuz. Ülke güvenliğini ortadan kaldırıyorsunuz, halkın omuzlarına vergi yükü bindiriyorsunuz.”
FDP Genel Başkanı Christian Lindner ise hükümetin borçlanma politikasını eleştirdi. Gelecek nesillere borç yükü bırakıldığını belirten Lindner, bütçede yatırımlara yönelik yeteri kadar desteğin bulunmamasını da eleştirdi.‘JOHNSON DEMOKRASİYİ YAKTI’
SPD Federal Meclis geçici Grup Başkanı Rolf Mützenich ise bütçe lehine konuştu. Mützenich, “Güçlü bir bütçe iyi bir hükümetin ön şartıdır. İyi bir bütçe geleceğe giden yolları yapar” dedi. Sol Parti Grup Eş Başkanı Dietmar Bartsch konuşmasında bütçenin yanı sıra uluslararası ilişkilere de değindi. Sağ popülist partilerin yarattığı hasarlara dikkati çeken Bartsch, “Sağ popülist partiler iktidara geldiklerinde her şeyi yakıyorlar. Brezilya’da Jair Bolsonaro Yağmur Ormanları’nı, Boris Johnson demokrasiyi ve Donald Trump uluslararası diplomasiyi yaktı” dedi.
Yeşiller Grup Eş Başkanı Katrin Göring Eçkardt ise, “İklim koruması konusunda bir şeyler yapmanızı görmek isterim. Planınız yok, paranız yok. Böyle iklim koruması konusunda bir şey yapamazsınız” diye konuştu.
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