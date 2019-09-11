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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: dpa
11.09.2019 - 14:23, Son Güncelleme:

Weidel’den Scholz’a: ‘Almanya’da zaten kriz var’

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Weidel’den Scholz’a: ‘Almanya’da zaten kriz var’

Federal Meclis’te yapılan bütçe görüşmelerinde konuşan AfD Grup Eş Başkanı Alice Weidel, Almanya’nın olası ekonomik krize hazır olduğunu açıklayan Maliye Bakanı Olaf Scholz’a cevap verdi.

ALMANYA’da zaten ekonomik kriz var” diyen Weidel, sınırlarda da sıkı güvenlik kontrolü istedi: “Milyonlarca vatandaşın seyahatini kontrol altına alarak sınırlamak isterken, milyonlarca kaçak göçmenin ise bu ülkeye serbestçe seyahat etmesine göz yumuyorsunuz. Ülke güvenliğini ortadan kaldırıyorsunuz, halkın omuzlarına vergi yükü bindiriyorsunuz.”
FDP Genel Başkanı Christian Lindner ise hükümetin borçlanma politikasını eleştirdi. Gelecek nesillere borç yükü bırakıldığını belirten Lindner, bütçede yatırımlara yönelik yeteri kadar desteğin bulunmamasını da eleştirdi.

Weidel’den Scholz’a: ‘Almanya’da zaten kriz var’
‘JOHNSON DEMOKRASİYİ YAKTI’
SPD Federal Meclis geçici Grup Başkanı Rolf Mützenich ise bütçe lehine konuştu. Mützenich, “Güçlü bir bütçe iyi bir hükümetin ön şartıdır. İyi bir bütçe geleceğe giden yolları yapar” dedi. Sol Parti Grup Eş Başkanı Dietmar Bartsch konuşmasında bütçenin yanı sıra uluslararası ilişkilere de değindi. Sağ popülist partilerin yarattığı hasarlara dikkati çeken Bartsch, “Sağ popülist partiler iktidara geldiklerinde her şeyi yakıyorlar. Brezilya’da Jair Bolsonaro Yağmur Ormanları’nı, Boris Johnson demokrasiyi ve Donald Trump uluslararası diplomasiyi yaktı” dedi.
Yeşiller Grup Eş Başkanı Katrin Göring Eçkardt ise, “İklim koruması konusunda bir şeyler yapmanızı görmek isterim. Planınız yok, paranız yok. Böyle iklim koruması konusunda bir şey yapamazsınız” diye konuştu.

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