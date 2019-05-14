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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
14.05.2019 - 16:51, Son Güncelleme:

Weber’i eleştirdi: ‘Türkiye’den başka söylemi olmayan biri’

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Weber’i eleştirdi: ‘Türkiye’den başka söylemi olmayan biri’

Almanya Yenilik ve Adalet Birliği (BIG) Genel Başkanı Haluk Yıldız, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde, Avrupa Halk Partisinin (EPP) adayı olan Manfred Weber’in Türkiye hakkında yaptığı açıklamaları eleştirdi.

“TÜRKİYE’den başka siyasi söylemi olmayan birisi. Türkiye hakkındaki açıklamaları çok sorumsuzca. Türkiye bir Avrupa ülkesi ve AB için birçok yükümlülüğünü yerine getirdi. Göçmen kimliğini yüceltecek bir sesin olması için seçmenleri sandığa oy kullanmaya davet ediyorum. Bu yılki AP seçimlerinde ırkçı partilerin yüksek oy alma potansiyeli var. Irkçılıkla, ayrımcılıkla mücadele edecek en önemli parti BIG. Almanya’da, Avrupa’da artan ırkçı söylemler ve saldırılar nedeniyle kaygı duyuyoruz. Avrupa kıtasında huzurlu ve barış içerisinde bir yaşam için ırkçılıkla mücadelenin ana gündem maddesi olması gerekir.”

Weber’i eleştirdi: ‘Türkiye’den başka söylemi olmayan biri’

‘İLK KEZ BU KADAR YAKINIZ’
“AP seçimlerinde her dinden, farklı milletlerden 38 aday gösterdik. Almanya’da yaklaşık 6.5 milyon göçmen seçmen var ve bunlardan 2.2 milyonu Müslüman. 1.5 milyon Türk seçmen var. AP’ye bir milletvekili sokabilmek için yaklaşık 150 bin oy lazım. Bu yıl baraj sorununun olmaması da tarihi bir fırsat. İlk kez seçilmeye bu kadar yakınız. Ayrıca oy kullanmak için vatandaş olma şartı günümüz dünyasında çok da uygun değil. Yeni Zelanda ve Şili örnekleri var. Bu ülkelerde 5 yıldan fazla yaşayan insanlar seçmen olabiliyor. Ancak Almanya’da böyle bir uygulama yok. Bu da bazen dezavantaj oluyor. Bu kuralın günümüz şartları için güncellenebilmesi gerekir. Çünkü 60 yıldır Almanya’da yaşamış birinin, sırf Alman vatandaşlığı yok diye temsil edilme hakkının elinden alınmaması gerekir.”

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