Weber’i eleştirdi: ‘Türkiye’den başka söylemi olmayan biri’
Almanya Yenilik ve Adalet Birliği (BIG) Genel Başkanı Haluk Yıldız, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde, Avrupa Halk Partisinin (EPP) adayı olan Manfred Weber’in Türkiye hakkında yaptığı açıklamaları eleştirdi.
“TÜRKİYE’den başka siyasi söylemi olmayan birisi. Türkiye hakkındaki açıklamaları çok sorumsuzca. Türkiye bir Avrupa ülkesi ve AB için birçok yükümlülüğünü yerine getirdi. Göçmen kimliğini yüceltecek bir sesin olması için seçmenleri sandığa oy kullanmaya davet ediyorum. Bu yılki AP seçimlerinde ırkçı partilerin yüksek oy alma potansiyeli var. Irkçılıkla, ayrımcılıkla mücadele edecek en önemli parti BIG. Almanya’da, Avrupa’da artan ırkçı söylemler ve saldırılar nedeniyle kaygı duyuyoruz. Avrupa kıtasında huzurlu ve barış içerisinde bir yaşam için ırkçılıkla mücadelenin ana gündem maddesi olması gerekir.”
‘İLK KEZ BU KADAR YAKINIZ’
“AP seçimlerinde her dinden, farklı milletlerden 38 aday gösterdik. Almanya’da yaklaşık 6.5 milyon göçmen seçmen var ve bunlardan 2.2 milyonu Müslüman. 1.5 milyon Türk seçmen var. AP’ye bir milletvekili sokabilmek için yaklaşık 150 bin oy lazım. Bu yıl baraj sorununun olmaması da tarihi bir fırsat. İlk kez seçilmeye bu kadar yakınız. Ayrıca oy kullanmak için vatandaş olma şartı günümüz dünyasında çok da uygun değil. Yeni Zelanda ve Şili örnekleri var. Bu ülkelerde 5 yıldan fazla yaşayan insanlar seçmen olabiliyor. Ancak Almanya’da böyle bir uygulama yok. Bu da bazen dezavantaj oluyor. Bu kuralın günümüz şartları için güncellenebilmesi gerekir. Çünkü 60 yıldır Almanya’da yaşamış birinin, sırf Alman vatandaşlığı yok diye temsil edilme hakkının elinden alınmaması gerekir.”
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