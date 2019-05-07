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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: AP
07.05.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

‘Weber’e desteğimizi geri çektik’

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‘Weber’e desteğimizi geri çektik’

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macar hükümetinin Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Avrupa Halk Partisinin (EPP) liste başı adayı Manfred Weber’e verdikleri desteği geri çektiklerini açıkladı.

MACARİSTAN’a resmi ziyarette bulunan Avusturya aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) Lideri ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache ile ortak basın toplantısı düzenleyen Başbakan Orban, “Macar hükümeti ve yönetimi, ‘Macarların oyuna ihtiyacım yok’ diyen birisine AB Komisyonu Başkanlığı için destek veremez. Fidesz, artık EPP’nin AB Komisyonu Başkanı adayı Weber’i desteklemiyor” dedi. Orban, Avrupa’daki solun göçmen taraftarı olduğunu ve sağcı partilerin solcu partiler yerine aşırı sağcılarla iş birliği yapması gerektiğini savundu. Avusturya’da siyasi alanda yaşanan değişikliklerin Avrupa’da da yaşanması gerektiğini iddia eden Orban, Avusturya’da aşırı sağcılarla sağcıların yaptığı ittifakın Avrupa seviyesinde de yapılabileceğini ifade etti.

‘DÜZENSİZ GÖÇÜ DURDURDU’
Macaristan’ın sınırlarına çektiği dikenli tel örgülerle Avusturya’nın da sınırlarını koruduğunu dile getiren Orban, Avusturya Başbakan Yardımcısı Strache ve partisinin etkisiyle, Avusturya’nın göçmen karşıtı tutum sergilediğine dikkati çekti.
Avusturya Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache ise Avrupa’nın İslamlaştığını iddia edip, AP seçimlerinde aşırı sağcı partilerin güçleneceğini ve AP’de milliyetçi bir grup kurulabileceğini söyledi. Strache, ayrıca Başbakan Orban’ın Avrupa’ya gelen düzensiz göçü durdurduğunu ve bundan dolayı kendilerine müteşekkir olduklarını vurguladı.

FIDESZ VE EPP ARASINDAKİ KRİZ
Macaristan hükümetinin, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile iş insanı George Soros’un fotoğrafını kullanarak başlattığı göçmen karşıtı kampanya büyük tepkilere neden olmuş ve iktidar partisi Fidesz’in Avrupa değerlerine uymaması dolayısıyla EPP üyeliği askıya alınmıştı. EPP’nin bazı üyeleri, Orban’ın partinin ‘Hıristiyan-demokrat’ değerlerinden uzaklaştığını ve ‘Avrupa karşıtı kampanya yürüttüğünü’ savunuyor.

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