WBO ağır sıklet Avrupa Şampiyonu Pfeifer
Türk boks kulübü EC Boxing sporcularından Alman Erik Pfeifer, WBO ağır sıklet dalında Avrupa Şampiyonluk maçına çıktığı Bosnalı Adnan Redzovic’i devirerek şampiyon oldu.
ALMANYA’nın Halle kentindeki boks gecesinde iki dalda birden Dünya Şampiyonluğu için ringe çıkan kulübün diğer boksörü Sven Fronling ise aldığı kafa darbeleriyle hafif bir beyin kanaması geçirerek iki altın kemeri de kaybetti.
Geceyi sporcusunun yanında geçiren antrenör Bülent Başer, “Sabaha kadar boksörümün başında bekledim çok şükür herhangi bir hasar almadan atlattık bu süreci. Yüzümüzü güldüren ise Erik Pfeiffer oldu. Muhteşem bir karşılaşma çıkararak Avrupa Şampiyonu oldu. Bundan sonrası ise Dünya Şampiyonluğudur” dedi. Kulüp Başkanı Erol Ceylan ise, “Bizim için sporcunun sağlığı her şeyden önce gelir. Çok şükür dün hastaneden çıkarak ailesiyle buluştu ve herhangi bir hasar kalmadı” diye konuştu
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