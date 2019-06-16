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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA
16.06.2019 - 13:40, Son Güncelleme:

VW’ye çağrı: Yeni fabrikanı buraya kur

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VW’ye çağrı: Yeni fabrikanı buraya kur

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Frankfurter Allgemeine Zeitunga (FAZ) verdiği söyleşide Alman devi Volkswagenin yeni fabrika için Türkiyeyi seçmesinin avantajlarını anlattı. Ermut’un, Opel’in Torbalı’daki arazisini önermesi ise ilçede heyecan yarattı. Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Olgun, “Türkiye’nin en cazip yeri Torbalı’dır” dedi.

ALMAN otomotiv devi Volkswagen’ın yeni üretim tesisi için Türkiye ve Bulgaristan arasında yaşanan rekabete ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung’a (FAZ) açıklamalarda bulundu. Volkswagen ile devam eden müzakereleri yürüten Arda Ermut, Türkiye’nin avantajlı olduğu noktalara dikkat çekerek, Opel’in Torbalı’da satışta olan yerini önerdi. Skoda ve Seat’ların üretileceği tamamen yeni fabrikanın nereye kurulacağının belli olmadığı belirtilen haberde, İzmir yakınlarında 2001 yılına kadar Opel fabrikasının bulunduğu 40 hektarlık bir araziyle ilgili görüşmeler yürütüldüğü vurgulandı.

VW’ye çağrı: Yeni fabrikanı buraya kur

100 MİLYON EURO TEŞVİK
Görüşmelerde arazinin İzmir demir yolu ağıyla bağlantısının somut olarak gündemde olduğunu belirten gazete, Türk hükümetinin yaklaşık 100 milyon Euro’luk teşvik planının da görüşmelerde ele alındığını yazdı. Opel’in tesislerinin atıl kalmaması ve yerli otomobilin ilçeye gelmesi için çalışmalar yürüten TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, “Liman, havayolu, demiryolu bağlantısı ile bölgenin en cazip yeri Torbalı’dır. Otomobil üretiminde tecrübemiz var. Lojistik, iş gücü ve yan sanayi konusunda gerek Türkiye gerekse de Balkanlarda örneği bulunmayan bir konumdayız” dedi.
Olgun, “Şu anda 54’ü yabancı sermayeli olmak 750 üretim tesisi kentimizde faaliyet gösteriyor. Uluslararası dev firmalara ev sahipliği yapan Torbalı’nın 1 milyar dolarlık ihracatı ile 100’ün üzerinde ülke ile lojistik ağı var. Otoban otoyol, hızlı tren ve demiryolu hattı, liman ve havaalanı ile Torbalı, Volkswagen için de en uygun yatırım bölgesi” dedi.

VW’ye çağrı: Yeni fabrikanı buraya kur

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