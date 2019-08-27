VW’nin efsane yöneticisi öldü
Almanya’da otomotiv devi Volkswagen’i (VW) Avrupa'nın en büyük otomobil şirketi yapan Ferdinand Piech, 82 yaşında hayatını kaybetti.
BAVYERA’nın Rosenheim kentinde katıldığı bir akşam yemeğinde fenalaşan Piech, kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti. Karısı Ursula Piech'in avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, Ferdinand Piech’in ‘beklenmedik bir anda ve aniden’ öldüğü belirtildi.
Ferdinand Piech, 1993’te dünyanın en büyük otomotiv şirketi yapacağı iddiasıyla VW’nin başına geçti. 2012-2015 yılları arasında VW, Porsche ve Audi gibi markaların bir araya geldiği VW grubunu yönetti. Ferdinand Piech’in babası da İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi diktatörü Hitler’in kurduğu VW’yi yönetmişti. Annesi ise Porsche’nin kurucusu Ferdinand Porsche’nin kızıydı. 13 çocuğu olan Ferdinand Piech’in dar bir aile çevresi arasında toprağa verileceği açıklandı.
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