VW yöneticilerine dava, Daimler’e 870 milyon Euro ceza
Almanya’da iki ayrı savcılıktan iki otomobil deviyle ilgili iki karar. Braunschweig Savcılığı dizel skandalı dolayısıyla VW’nin en üst düzey yöneticisi hakkında dava açarken, Stuttgart Savcılığı ise Daimler’e 870 milyon Euro ceza kesti.
BRAUNSCHWEIG Savcılığı, dizel skandalında davanın seyrini bir başka boyuta taşıdı. Savcılık, Alman otomotiv devi VW’nin Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Diess, eski başkanı Martin Winterkorn ve Denetleme Kurulu Başkanı Hans Dieter Pötsch’ün emisyon değerlerinin maniple edildiğini bilip bilmediklerini araştırdı. Üç yöneticinin de bu konuda çok önceden bilgi sahibi oldukları sonucuna varan savcılık, borsadaki hisselerin değer kaybetmesini önlemek için üç yöneticinin de bunu gizlediğini ortaya çıkardı. Şimdi ise Herbert, Winterkorn ve Pötsch hakkında yatırımcıları emisyon skandalının tehlikeleri üzerine ‘kasıtlı olarak geç bilgilendirmek’ ve bilinçli olarak borsa piyasasını etkilemekten dava açıldı. Skandalın ortaya çıkması sonucu VW hisseleri yüzde 2.5 civarında değer kaybetti.
DAIMLER’E 870 MİLYON EURO CEZA
Stuttgart Savcılığı ise ‘dizel araçlardaki aksaklıklar’ nedeniyle otomobil devi Daimler’e 870 milyon Euro ceza verdi. Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, 2008’den sonraki dönemde araç belgelendirmeyle ilgilenen Daimler şirketinin bir departmanının ‘denetim görevini ihmal ettiği’ belirtildi. Bunun da dizel araçların emisyonlarının gerekli düzenlemeye uymamasına rağmen izin almasına yol açtığı ifade edilen açıklamada, Daimler’e denetim yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle ceza verildiği kaydedildi. Açıklamada, şirketin para cezasına itiraz etmeyeceği ve ödemenin 6 hafta içinde Baden-Württemberg Eyaleti’ne yapılacağı bildirildi.
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