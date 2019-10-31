VW düğmeye basıyor! Avrupa’nın en büyüğü olacak
Almanya’da dizele ağırlık vererek, elektrikli otomobil üretimini ihmal eden şirketler, şimdi iklim değişikliğinin getirdiği baskılar üzerine tam elektrikli otomobil üretimi için yoğun çalışma yürütüyor. Alman otomotiv devi Volkswagen (VW), Zwickau kentindeki fabrikasını Avrupa’nın en büyük ve en verimli tam elektrikli otomobil modelinin merkezi yapmak istiyor.
KISA bir süre önce tam elektrikli ID.3 modelini kamuoyuna tanıtan VW, 4 Kasım’da üretim için düğmeye basıyor. Başbakan Angela Merkel de tam elektrikli ID.3 serisinin üretime geçeceği tarihi günde orada olacak. Planlamaya göre 2020 yazında ilk tam elektrikli otomobil müşteriye teslim edilecek ve 2020’de 30 bin müşteri sipariş verdikleri ID.3 model otomobiline kavuşacak.
30 BİN EURO’NUN ALTINDA OLACAK
VW, 2020 yılı sonundan itibaren Zwickau’daki fabrikada sadece tam elektrikli otomobil üretecek. VW elektrikli otomobil fabrikası ve 8 bin çalışanının kalifiyesi için 1 milyar Euro yatırım yaptı. VW CEO’su Herbert Diess, Zwickau’daki fabrikayı Avrupa’nın en büyük ve en verimli tam elektrikli otomobil üretim merkezi yapmayı hedeflediklerini söyledi. Diess, Zwickau’daki fabrikanın otomobil sanayiindeki değişimin de örneği olacağını vurguladı. VW, ID.3 modelinin fiyatını 30 bin Euro’nun altında tutarak dizel ve benzinli otomobillerle ilgili ‘daha uygun’ gerekçesini de ortadan kaldırmış oldu.
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