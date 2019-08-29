Volkswagen’nin eski CEO’sunun ölümünde cinayet şüphesi!
Geçen pazar Alman otomobil devi Volkswagen’in eski CEO’su 82 yaşındaki Ferdinand Piech’in beklenmedik şekilde ölümüyle ilgili doktorun, ‘ölüm nedeni bilinmiyor’ yönünde rapor yazması üzerine savcılık cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı.
SAVCILIK, cesetin incelenmesi için adli tıpa gönderilerek otopsi yapılmasını istedi. Henüz otopsi sonucu alınamayan ceset daha sonra savcılığın izniyle defnedildi. Traunstein Savcılık Sözcüsü Oliver Mössner soruşturmayı doğrularken “Ferdinand Piech’in ölümünden sonra cinayet şüphesiyle soruşturma başlatıldı” dedi.
EŞİ DE İFADE VERECEK
Mössner, soruşturmanın otomatik olarak açıldığının altını çizerken elde edilen ilk sonuçlara göre ölümün doğal nedenlerden kaynaklandığından hareket edildiğini de sözlerine ekledi. Bir ay sürmesi beklenen savcılık soruşturma kapsamında Piech’in 63 yaşındaki eşi de dahil yakın akrabalarının ifadesine başvurulacağı tahmin ediliyor.
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