Volkswagen, vergilerden muaf olmak için ABD’yle görüşüyor
Volkswagen, ABD’nin otomobil ithalatına uygulamayı değerlendirdiği ek gümrük vergilerinden muaf olabilmek için ABD yönetimiyle görüşmelere başladı.
İSVİÇRE’nin Davos kentinde bu yıl 49’uncusu düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) konuşan Volkswagen CEO’su Herbert Diess, ABD ve Çin arasındaki ticari gerginlikler nedeniyle, Çin’de azalan talebin büyük bir endişe oluşturduğunu söyledi. Diess, iki ülke arasında bir anlaşmaya ulaşılmasıyla söz konusu ticaret savaşının sona erebileceğini ve bu durumda Çin’deki talebin hafif artabileceğini de ekledi.
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