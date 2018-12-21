Volkswagen 7 bin kişinin işine son verecek
Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen, 7 bin kişinin işine son verileceğini duyurdu. İşçilerden 4 bininin Hannover’daki, 3 bininin ise Emden’deki fabrikalardan çıkarılacağı belirtildi.
TASARRUF gerekçesiyle alınan kararlar kapsamında Volkswagen bünyesinde yer alan Porsche markasında ve Kassel kentindeki Volkswagen fabrikasında çalışanlara geçici sözleşmeler sunulacağı bildirildi. Volkswagen Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Diess, elektronik araç üretimine ağırlık verileceğini söyleyerek, bazı modellerin farklı ülkelerde üretilmesi kararından dolayı işçi azaltma politikası uygulayacakları açıklamasında bulundu.
Yönetim tarafından yapılan açıklamada, Emden’deki fabrikada çeşitli markaların limuzinlerine ek olarak 20 bin eurodan az e-kompakt bir otomobil üretileceği ile Hannover’daki e-otomobil ve elektrikli minibüs olan ‘ID Buzz’ ve ‘Bulli’nin üretimlerine devam edileceği kaydedildi.
Öte yandan Federal Adalet Bürosu’nun açıkladığı verilere göre, Volkswagen’e karşı açılan davada 30 bin başvuru yeterliyken, mahkemeye başvuranların sayısı 212 bin kişi oldu. Federal Tüketiciler Federasyonu’nun aralık ayının başında başlattığı hukuk mücadelesi için araç sahiplerinden ücret alınmayacağı duyuruldu.
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