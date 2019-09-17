Viyana’da Türkiye’nin gururu oldular
Her yıl Avrupa’nın önemli merkezlerinde düzenlenen Grand Prize Virtuoso Uluslararası Müzik Yarışması, dünyanın en önemli sanat merkezleri arasında kabul edilen Avusturya’nın başkenti Viyana’da yapıldı.
ASYA, Avrupa, Amerika ve Balkan ülkelerinden birçok katılımcının bulunduğu yarışmaya Türkiye’den Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Piyano Sanat Dalı öğretim üyesi Prof. Gülden Gökşen’in 3 öğrencisi katıldı.
GLAESERNER’DE KONSER VERECEKLER
Misyonunu ‘seçkin kişiliğe ve yeteneğe sahip genç sanatçıların değerlendirilip, hayallerini gerçekleştirmeye ve kariyerlerini büyütmeye yardımcı olmak’ olarak açıklayan yarışmada 11 yaşındaki piyanist Deniz Alpaslan (11) kendi kategorisinde birinci, 12 yaşındaki İdil Atlıer yine kendi kategorisinde birinci ve 21 yaşındaki Gökay Özgür ise ikinci olarak Viyana’nın en büyük ve en prestijli konser salonlarından Glaeserner’de konser vermeye hak kazandı.
12-13 Eylül 2019 tarihlerinde konserlerini gerçekleştiren öğrenciler, madalyalarını ve sertifikalarını da gurur kaynağı oldular.
‘ÜLKEMİ DERECEYLE TEMSİL ETTİM’
3 yaşından beri piyano çalan ve katıldığı yarışmalardan derecelerle dönen Deniz Alpaslan, Prof. Gülden Gökşen’in öğrencisi olmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu belirterek, “Yeteneğimin ve kariyerimin şekillenmesinde büyük emeği olan öğretmenime ve her zaman destekçim olan aileme sonsuz teşekkürler. Ülkemi bir kez daha dereceyle temsil etmekten dolayı son derece mutluyum” dedi.
Yarışmanın harika bir deneyim olduğunu belirten İdil Atlıer ise Türkiye’ye döner dönmez yeni konserler ve yarışmalar için çalışmaya başladığını söyledi. Aynı okulda lisans 3. sınıfta okuyan Gökay Özgür de derece ve konser ödülü ile bir hayalinin gerçekleştiğini söyledi.
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