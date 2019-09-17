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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Osman YILMAZ
17.09.2019 - 13:31, Son Güncelleme:

Viyana’da Türkiye’nin gururu oldular

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Viyana’da Türkiye’nin gururu oldular

Her yıl Avrupa’nın önemli merkezlerinde düzenlenen Grand Prize Virtuoso Uluslararası Müzik Yarışması, dünyanın en önemli sanat merkezleri arasında kabul edilen Avusturya’nın başkenti Viyana’da yapıldı.

ASYA, Avrupa, Amerika ve Balkan ülkelerinden birçok katılımcının bulunduğu yarışmaya Türkiye’den Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Piyano Sanat Dalı öğretim üyesi Prof. Gülden Gökşen’in 3 öğrencisi katıldı.

GLAESERNER’DE KONSER VERECEKLER
Misyonunu ‘seçkin kişiliğe ve yeteneğe sahip genç sanatçıların değerlendirilip, hayallerini gerçekleştirmeye ve kariyerlerini büyütmeye yardımcı olmak’ olarak açıklayan yarışmada 11 yaşındaki piyanist Deniz Alpaslan (11) kendi kategorisinde birinci, 12 yaşındaki İdil Atlıer yine kendi kategorisinde birinci ve 21 yaşındaki Gökay Özgür ise ikinci olarak Viyana’nın en büyük ve en prestijli konser salonlarından Glaeserner’de konser vermeye hak kazandı.
12-13 Eylül 2019 tarihlerinde konserlerini gerçekleştiren öğrenciler, madalyalarını ve sertifikalarını da gurur kaynağı oldular.

Viyana’da Türkiye’nin gururu oldular
‘ÜLKEMİ DERECEYLE TEMSİL ETTİM’
3 yaşından beri piyano çalan ve katıldığı yarışmalardan derecelerle dönen Deniz Alpaslan, Prof. Gülden Gökşen’in öğrencisi olmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu belirterek, “Yeteneğimin ve kariyerimin şekillenmesinde büyük emeği olan öğretmenime ve her zaman destekçim olan aileme sonsuz teşekkürler. Ülkemi bir kez daha dereceyle temsil etmekten dolayı son derece mutluyum” dedi.
Yarışmanın harika bir deneyim olduğunu belirten İdil Atlıer ise Türkiye’ye döner dönmez yeni konserler ve yarışmalar için çalışmaya başladığını söyledi. Aynı okulda lisans 3. sınıfta okuyan Gökay Özgür de derece ve konser ödülü ile bir hayalinin gerçekleştiğini söyledi.

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