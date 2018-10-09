Viyana’da ‘İstanbul’daki Avusturya’ etkinliği
Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Diplomasi Akademisi işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, Dr. Rudolf Agstner ve Dr. Elmar Samsinger’in kaleme aldığı, İstanbul’un 2010’da Avrupa Kültür Başkenti olması dolayısıyla başlanan ‘İstanbul’da Avusturya ve Macaristan İzleri’ adlı beş ciltlik kitap projesi anlatıldı.
YEE’nin de katkılarıyla meydana gelen eser, başkent Viyana’daki Diplomasi Akademisi’nde davetlilerin katılımıyla düzenlenen programda meraklıların ilgisine sunuldu. Etkinlikte konuşan Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz, söz konusu çalışmaya destek olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Henüz tamamlanmayan kitap projesinin 2019’da eklenecek yeni bölümlerle sürdürülmesinin Türkiye ile Avusturya ilişkilerine olumlu yönde katkı sağlayacağına olan inancını vurgulayan Yorulmaz, proje kapsamında Viyana YEE’nin sergi salonunda kasım ayından itibaren ‘İmparator Karl ve İmparatoriçe Zita İstanbul’da’ başlıklı sergi düzenleneceği bilgisini paylaştı.
OSMANLI VE HABSBURG İLİŞKİLERİ
Yazar Dr. Elmar Samsinger de kitap projesinin hayata geçirilmesi sırasında yaşadıkları deneyimlerini aktardı. Samsinger, Osmanlı ve Habsburg hanedanlıkları arasında 19. ve 20. yüzyıllarda sağlanan çok yönlü ilişkiler sayesinde, Avusturya Macaristan İmparatorluğu’ndan İstanbul’a başta devlet adamları olmak üzere sanatçı, eğitmen ve iş adamlarının sıklıkla ziyaretlerde bulunduğunu söyledi.
İki imparatorluk arasında en çok iş birliğinin tıp alanında olduğunu kaydeden Samsinger, bugün İstanbul’da bulunan Sen Jorj Hastanesinin bu ikili çalışmanın ortak eseri olduğunu ifade etti.
Samsinger, iki taraf arasında ilişkilerin en iyi yüksek seviyeye ulaştığı dönemin 1. Dünya Savaşı sırasında sağlanan ittifak sayesinde olduğunu belirterek, bu dönemde Avusturya İmparatoru Karl ve eşi Zita’nın İstanbul’a yaptığı ziyaretin önemine dikkati çekti.
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