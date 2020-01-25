Vergi mükellefi olan emeklilerin sayısı arttı

VERGİDEN muaf gelir sınırını aştıkları için 2020 yılında ilk kez vergi ödemek zorunda kalacak emeklilerin sayısı 51 bin olarak açıklandı. Federal hükümet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, toplam 21 milyon emekliden yaklaşık 5.12 milyonu, 2020 vergi yılı için gelecek yıl vergi ödemek zorunda olacak. Yapılan tahminlere göre, emeklilere vergi mükellefiyetinin uygulanmaya başladığı 2005 yılında emekli olanlarla, bugüne kadar geçen son 15 yılda vergi ödemekle yükümlü olan emeklilerin sayısı ikiye katlanmış oldu.

YÜZDE 80’İ VERGİYE TABİ

Bu yıldan itibaren emekli aylıklarında vergiye tabi gelir oranı yüzde 80’e çıkacak. Diğer bir ifadeyle, 2020 yılında emekliye ayrılanlar, elde ettikleri gelirlerinin yüzde 80’inin vergilendirmek zorunda olacaklar. Bundan sonra yer yıl birer puan artacak olan bu oran, 2020 yılında emekli olanlar için ömür boyu geçerli olacak. 2021 yılında ise emekli olanlar ömür boyu gelirlerinin yüzde 81’ini vergilendirecekler. Bu şekilde adım adım yapılacak artışla 2040 yılında emeklilerin gelirlerinin yüzde 100’ü vergiye tabi olacak.

MALULİYETE İYİLEŞTİRME

Erken yaşta iş gücü kaybına uğrayanlara genel olarak geçimlerini sağlamaya yetecek miktarda emekli aylığı bağlanmıyor. Bu kişilere bağlanacak maluliyet aylığı hesaplanırken, çalıştıkları fiili süreye ilaveten, sanki 65 yaş 8 aya kadar aynı seviyede çalışmış gibi ek süre dikkate alınıyor. Bu iyileştirme, geçen yıl yürürlüğe giren ‘Emeklilik Sigortası Gelirlerinde İyileştirme ve İstikrar’ adlı kanunla sağlanmıştı. Bu yıldan itibaren maluliyet aylığı hesabında dikkate alınan ek çalışma süresi kademeli olarak 2031 yılına kadar 67 yaşa artırılacak. Buna göre, 2020 yılında malul olanların aylığı, sanki 65 yaş 8 aya kadar sigortalı bir işte çalışmış gibi hesaplanarak bağlanacak. Bu arada Alman Emeklilik Sigortası’na isteğe bağlı yatırılan prim miktarı 2020 yılında aylık 83.70 Euro olarak belirlendi.

BUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

POSTA YOLUYLA GÖNDERİLEN BAŞVURULARDA BARKODA DİKKAT

TÜRKİYE’de sosyal güvenlik mevzuatında 01.08.2019 tarihinde yapılan ve yurtdışı borçlanma yoluyla emekli olma koşullarını ağırlaştıran yasal değişiklikten etkilenmemek için, bu tarihten önce Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) il müdürlüklerine intikal eden yurtdışı borçlanma taleplerinde ciddi oranda artış olmuştu. SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından kurum için il ve ilçe teşkilatlarına gönderilen genel yazıda, posta veya kargo yoluyla birçok ülkeden gelen borçlanma başvurularında bazı tereddütlerin yaşandığı ifade edilerek konuya açıklık getirildi. SGK il müdürlüklerinden genel müdürlüğe gönderilen görüş yazılarından anlaşıldığı üzere, gelen postalarda farklı harflerle başlayan barkod numaraları ile karşılaşıldı. Ancak hangi harflerle başlayan barkod numaralarında yer alan postaya veriliş tarihlerinin kuruma başvuru tarihi olarak kabul edileceği ve Alman posta servis şirketi DHL tarafından gönderilen postalara hangi yönde işlem yapılacağı hususunda tereddüt oluştuğu belirtiliyor.

ADİ YOLLA GÖNDERİLİRSE

Konuya açıklık getirmek üzere il ve ilçe teşkilatlarına gönderilen Genel Müdür İsmail Yılmaz imzalı genel yazıda, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin, ‘Başvuru veya bildirimin şekline göre itibar edilen tarih’ başlıklı 124’üncü maddesine işaret edilerek, “Adi posta veya kuruma doğrudan yapılan başvuru ve bildirimlerde, başvuru veya bildirimin kurumun gelen evrak kayıtlarına intikal tarihi; taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi, PTT Alo Post veya PTT Kargo ile yapılan başvuru ve bildirimlerde ise başvuru veya bildirimin postaya veya kargoya verildiği tarih, başvuru veya bildirim tarihi olarak kabul edilir” hükmü yer aldığı hatırlatıldı.

BARKOD ARALIĞI NASIL OLMALI?

Konuyla ilgili Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ile yazışmaların yapıldığına işaret edilen yazıda, bunun neticesinde Dünya Posta Birliği Mevzuatı’na göre taahhütlü gönderilerin barkod aralığının sadece ‘RA’ ila ‘RZ’ kodu (RR123456789DE gibi) ile başladığı, Acele Posta Gönderisi (APG) gönderilerinin barkod aralığının sadece ‘EA’ ila ‘EZ’ kodu (ED123456789BE gibi) ile başladığının anlaşıldığı kaydedildi. PTT Kargo ve Kurye Gönderileri Hakkında Yönetmelik’te ise ‘Yurtdışı Acele Posta Gönderisi’ en hızlı posta taşımacılığı ve dağıtımı ile alıcısına ulaştırılan yurtdışı acele posta gönderisi olarak tanımlandığına vurgu yapılan yazıda, “Buna göre yurtdışından ‘RA’ ila ‘RZ’ kodu ile gönderilen postaların taahhütlü gönderi olması, ‘EA’ ila ‘EZ’ kodu ile gönderilen postaların acele posta gönderisi olması sebebiyle bu kodlarla gönderilen postaların postaya veriliş tarihlerinin kuruma başvuru veya bildirim tarihi olarak kabul edilmesi gerekmektedir” denildi.

DHL DE ACELE POSTADAN SAYILDI

SGK ile Alman Posta İdaresi arasında yapılan yazışmalar neticesinde DHL’in Alman Posta İdaresi’ne dahil olduğunun tespit edildiğine dikkat çekilen genel yazıda, şöyle denildi: “Buradan gelen postalarda yukarIda belirtilen kodların yer alması durumunda bu gönderilerinde taahhütlü veya Acele Posta Gönderisi olarak kabul edilmesi gerekmektedir.”

HÜRDANIŞ’IN NOTU: 01.08.2019 tarihinden önce posta yoluyla borçlanma talebinde bulunup, başvurusu eski mevzuat yerine yeni mevzuata göre işleme tabi tutulanlar, başvurularını hangi yolla gönderdiklerini dikkatle incelemelidir. Adi posta yoluyla, yani sadece zarfın üzerine pul yapıştırılarak gönderilen zarflarda SGK’ya intikal tarihi borçlanma başvuru tarihi olarak kabul edilecektir. Acele posta veya iadeli taahhütlü posta gönderilerinde ise başvuru tarihi, gönderinin postaneye verildiği tarih olarak esas alınacaktır. Başvurusunu ikinci yolla göndermesine rağmen, 01.08.2019’dan sonra geçerli olan yeni mevzuata tabi tutulanlar, ellerinde bulundurdukları iadeli taahhütlü posta gönderisine ilişkin makbuzla SGK nezdinde itirazda bulunmalıdır. Böylelikle hem daha kolay yoldan emekli olma fırsatını kaçırmamış hem de bu yolla hak kaybını önlemiş olurlar.