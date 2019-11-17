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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
17.11.2019 - 14:26, Son Güncelleme:

Vergi kaçakçılarına karşı özel tim

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Vergi kaçakçılarına karşı özel tim

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, büyük vergi kaçakçılığı olaylarını takip etmek amacıyla yeni bir özel tim kurmak istiyor. Scholz’un planına göre 48 mali şubede maliye uzmanlarından oluşacak bu özel tim, bankalar, sermaye kuruluşları ve yüksek servet sahiplerinin vergi kaçakçılığını takip edecek.

HEDEF küçük balık değil, büyük balık olacak. Özel tim, 2012 başında yaşanan ‘Cum-Ex’ ticareti skandalı gibi olayları takip ederek büyük vergi kaçakçılığının önünü kesecek. Cum-Ex skandalında yerli bankaların yabancı yatırımcılara sermaye geliri üzerinden hakları olmayan vergi iadesi almalarını sağladığı ve kazancı paylaştığı ortaya çıkmıştı. Vergi iadesindeki maddi zarar 32 milyar Euro olarak tahmin ediliyor. Scholz’un kuracağı vergi kaçakçılığına karşı özel timin yıllık maliyeti ise 21 milyon Euro.
SPD eş başkanlığına aday olan Olaf Scholz’un bu çıkışla amacının, rakibi Norbert Walter Borjans’a karşı puan toplamak olduğu ileri sürüldü. Kuzey Ren Vestfalya eski maliye bakanı Walter Borjans, vergi kaçırmak amacıyla paralarını İsviçre bankalarına yatıran Almanların listesini satın alan bakan olarak ün yapmıştı.

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