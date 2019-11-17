Vergi kaçakçılarına karşı özel tim
Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, büyük vergi kaçakçılığı olaylarını takip etmek amacıyla yeni bir özel tim kurmak istiyor. Scholz’un planına göre 48 mali şubede maliye uzmanlarından oluşacak bu özel tim, bankalar, sermaye kuruluşları ve yüksek servet sahiplerinin vergi kaçakçılığını takip edecek.
HEDEF küçük balık değil, büyük balık olacak. Özel tim, 2012 başında yaşanan ‘Cum-Ex’ ticareti skandalı gibi olayları takip ederek büyük vergi kaçakçılığının önünü kesecek. Cum-Ex skandalında yerli bankaların yabancı yatırımcılara sermaye geliri üzerinden hakları olmayan vergi iadesi almalarını sağladığı ve kazancı paylaştığı ortaya çıkmıştı. Vergi iadesindeki maddi zarar 32 milyar Euro olarak tahmin ediliyor. Scholz’un kuracağı vergi kaçakçılığına karşı özel timin yıllık maliyeti ise 21 milyon Euro.
SPD eş başkanlığına aday olan Olaf Scholz’un bu çıkışla amacının, rakibi Norbert Walter Borjans’a karşı puan toplamak olduğu ileri sürüldü. Kuzey Ren Vestfalya eski maliye bakanı Walter Borjans, vergi kaçırmak amacıyla paralarını İsviçre bankalarına yatıran Almanların listesini satın alan bakan olarak ün yapmıştı.
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