ver.di uyardı: Salı günü öğleden önce getirmeyin
Birleşik Hizmet Sendikası ver.di ile eyalet yönetimleri arasında başlayan toplu sözleşme görüşmelerinin ilkinde taraflar uzlaşamayınca, sendika ilk uyarı grevini Berlin’de yapmaya karar verdi. Berlin’de yuvalar salı günü yarım gün iş bırakma eylemi yapacak.
HİZMET sendikasının çağrısı üzerine Berlin’deki kamuya ait yuvalarda salı günü yarım gün iş bırakma eylemi yapılacak. Öğleden önce yapılacak uyarı grevinde devlete ait yuvalarla okullarda görevli eğitmenler katılacak. Yetkililer ailelere yaptıkları çağrıda çocuklarını salı günü öğleden önce yuvalara getirmemelerini istedi.
HASTANELERDE DE BEKLENİYOR
Sendika ile işveren arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinin ikincisi 6 Şubat, üçüncüsü ise 7 Şubat’ta Potsdamm’da yapılacak. Gelecek haftalarda ülke genelinde hastanelerde de uyarı grevleri bekleniyor. Gelecek ay Berlin’de şehir içi toplu taşımadan sorumlu şirket BVG ile sendika arasında da toplu sözleşme görüşmeleri başlayacak. Görüşmeler devam ederken ver.di masada elini güçlendirmek amacıyla şubat ayı içinde BVG çalışanlarını da uyarı grevi yapmaya çağırabilir.
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