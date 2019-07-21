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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BBC Türkçe / Fotoğraflar:getty images
21.07.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

Venedik’te köprü altında kahve pişiren iki Alman, kentten atıldı

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Venedik’te köprü altında kahve pişiren iki Alman, kentten atıldı

İtalya’da iki ağaç arasına hamak kurup uyuyan ve tarihi köprünün altında kahve pişiren turistlere yüzlerce Euro ceza verildi. Kahve pişiren Almanlar kentten de uzaklaştırıldı.

İTALYA’nın kuzeyindeki Trieste kentinde hafta içinde bir çamlık alanda iki ağaç arasına hamak kurarak öğle uykusuna yatan 52 yaşındaki Avusturyalı bir turist 300 Euro para cezası aldı. Polis, Avusturyalı turistin ağaçlara herhangi bir şey asılmasını yasaklayan yönetmeliği ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Venedik’te köprü altında kahve pişiren iki Alman, kentten atıldı

950 EURO VE KENTTEN ATILMA CEZASI
İtalya’nın en turistik kentlerinden Venedik’te de özellikle yaz aylarında yaya trafiğinin çok yoğun olduğu Rialto Köprüsü’nün altında kahve pişiren iki Alman 950 Euro cezaya çarptırıldı. 35 ve 32 yaşlarındaki Almanya vatandaşı iki turist küçük bir pişirici ile kahve hazırlarken yakalandı. Venedik Belediyesi “Rialto köprüsü altında kamp kurarken yakalanan” iki turiste para cezasının yanı sıra kentten uzaklaştırılma cezası verildiğini de açıkladı.
Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro da “Venedik’e herkes saygı göstermeli, kentimize gelip istedikleri gibi davranabileceklerini düşünen terbiyesizler de anlamalı ki yakalanacaklar, ceza alacaklar ve kentten atılacaklar” dedi.

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