‘Veliler bize soruyor gerekçeleri açıklayın’
Berlin Brandenburg Türk Veliler Birliği Başkanı ve Almanya Veli Birlikleri Federasyonu Eş Başkanı Berrin Arukaslan, görevden alınan Johanna Eck Okulu müdürü Mengü Özhan Erhard’la ilgili bir açıklama yaptı. Erhard’ın neden görevden alındığıyla ilgili net bir açıklama yapılmasını isteyen Arukaslan, şunları söyledi:
“OKUL müdürünün görevden alınmasıyla ilgili taraflar farklı açıklamalar yapıyor. Kimileri müdürün okulu uçuruma süreklediği için, kimileri de kökeninden dolayı görevden alındığını iddia ediyor. Çok sayıda veli de bize başvurdu. Spekülasyonların son bulması için eğitim senatörlüğünün kamuoyunu konuyla ilgili bilgilendirmesi gerekir. Berlin Eğitim Senatörlüğü okulda yaşananlar ve müdürle ilgili alınan kararın nedenini açıklaması, okul etrafında dönen ve müdürle ilgili çıkan söylentilerin son bulması açısından zorunlu hal aldı.”
Veliler, müdürün tekrar görevine dönmesi için bugün saat 14.00’te okulun önünde eylem yapacak.
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