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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / FOTOĞRAFLAR. AP-AFP
01.10.2019 - 13:59, Son Güncelleme:

Ve Strache siyaseti bıraktı

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Ve Strache siyaseti bıraktı

Eski Başbakan Yardımcısı ve aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) eski Genel Başkanı Heinz Christian Strache, parti üyeliğini dondurarak, yeni parti kurma çalışması içinde olmayacağını açıkladı. Daha önce Strache, adı İbiza skandalına karışınca istifa etmek zorunda kalmıştı. Son dönemde de özel harcamalarını partisine fatura ettiği skandalı ortaya çıkmıştı.

ÜLKEDE geçen pazar günü yapılan erken genel seçimlerin ardından aşırı sağcı partinin yaklaşık yüzde 10 oy kaybetmesinin sorumlusu olarak gösterilen aşırı sağcı lider Strache, düzenlediği basın toplantısında siyasetten tamamen çekildiğini duyurdu. Strache, aşırı sağcı partinin bütünlüğü korumak ve olası bir bölünmeyi önlemek için bu kararı aldığını vurgulayarak, “Şahsıma yönelik suçlamalar açıklığa kavuşturulana kadar Özgürlük Partisi ailesine olan üyeliğimi donduruyorum” dedi.

YENİ PARTİ KURMA ÇALIŞMASINDA OLMAYACAK
Seçimler öncesi ortaya atılan yeni bir siyasi oluşum kurma iddialarına da yanıt veren Strache, “Ailemi ve partimi korumak için parti üyeliğimi dondurmanın yanı sıra her türlü siyasi faaliyeti durdurarak, herhangi bir siyasi makama gelmek ya da ayrı bir siyasi oluşum kurmak için çalışmayacağım” diye konuştu.

BÜTÜN GÖREVLERİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ
Aşırı sağcı FPÖ’nün 14 yıl boyunca genel başkanlığını yürüten Strache, İbiza skandalı olarak adlandırılan ihale pazarlığı görüntülerinin basına yansıması sonucunda parti başkanlığı dahil başbakan yardımcılığı ve spor bakanlığı görevlerinden istifa etmişti. Avusturya’da 2017 seçimleri sonrasında merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı FPÖ koalisyon hükümeti kurulmuş, yaklaşık 17 ay süren koalisyon hükümeti, Strache’nin İspanya’nın İbiza adasında kendisini Rus iş kadını olarak tanıtan bir kişiyle yaptığı ‘ihale pazarlıklarını’ içeren görüntülerinin basına yansımasıyla sona ermişti.

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