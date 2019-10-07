Ve hükümet kurma yetkisi Kurz’da
Avusturya’da erken genel seçimin resmi sonuçlarının açıklanmasının ardından, Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen hükümet kurma yetkisini seçimleri yüzde 37.5’lik oy oranıyla birinci sırada tamamlayan merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı Sebastian Kurz’a verdi.
CUMHURBAŞKANI Van der Bellen, seçimlerin kazananı ve parlamentoda en büyük gruba sahip ÖVP Genel Başkanı Kurz’a hükümet kurma görevi verdiğini açıkladı. Kurulacak hükümetin Avusturya’yı ve Avrupa’yı güçlendirecek, küresel ölçekte Avrupa Birliğini (AB) ileriye taşıyacak bir iktidar olması gerektiğini vurgulayan Van der Bellen, gelecek yönetimin en önemli önceliğinin iklim değişikliği konusu olması gerektiğini belirtti.
YARGININ BAĞIMSIZLIĞI VURGUSU
Van der Bellen, son aylarda emniyet, istihbarat birimlerinin yanı sıra hukuk alanında yaşanan bazı gelişmelere işaret ederek, “Yargının bağımsızlığı Avusturya anayasasında yüksek bir değerdir” görüşünü paylaştı. Ülkede güvenin yeniden inşa edilmesi ve iyi bir yönetimin kurulması için bütün siyasi partilere çağrıda bulunan Van der Bellen, koalisyon görüşmelerinin doğru, şeffaf ve dürüst şekilde yürütülmesi gerektiği uyarısında bulundu.
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