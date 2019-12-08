Vatandaşlıktan çıkan Türkleri rahatlatan yasa! Artık çocuklarınız...
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Türk Vatandaşlık Yasası’nda yaptığı değişiklikle anne-babası Türk vatandaşlığını kaybeden ve reşit olmayan çocuklara vatandaşlığını koruma hakkı getirdi.
5901 sayılı Türk Vatandaşlık Kanunu’nun 27. maddesinin 2. fıkrasında yer alan ‘Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını birlikte kaybeden anne ve babanın çocukları da Türk vatandaşlığını kaybeder’ maddesi yasadan çıkarıldı. Yasa değiştirilmeden önce ebeveynlerin her ikisinin birlikte Türk vatandaşlığından çıkması halinde reşit olmayan çocuklar da anne-babanın irade ve taleplerinden bağımsız olarak, Türk vatandaşlığını doğrudan kaybediyordu. Bu da çocuklar açısından ciddi hak kayıplarına ve mağduriyetlere yol açıyordu. Bu maddenin yasadan çıkarılmasıyla anne-babası Türk vatandaşlığını kaybeden çocuklara vatandaşlığını koruma hakkı getirilmiş oldu.
Yapılan değişiklik yurtdışında yaşayan yaklaşık 6 milyon Türk’ü ilgilendiriyor. Türk nüfusunun yarıdan fazlası çifte vatandaşlığa izin vermeyen ülkelerde yaşıyor. Bu göz önüne alındığında, mevcut yasal düzenleme yurt dışındaki Türklerin büyük bir bölümünü etkilenecek.
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