Vasiyeti üzerine külleri Fethiye’de denize döküldü
Danimarka’da geçen 8 Şubat’ta yaşamını yitirdikten sonra bedeni yakılan Danimarkalı Jane Elisabeth Busch’un (67) külleri, vasiyeti üzerine 15 yıldır aralıksız tatile gittiği Fethiye’deki Çalış Plajı’nda denize döküldü.
DANİMARKA’da yaşayan ve 14 yıldır tatilini Fethiye’de geçiren Jane Elisabeth Busch (67) kanser hastalığından dolayı 8 Şubat’ta hayatını kaybetti. Busch, tatile gittikleri dönemde arkadaşı Knud Karlsen’e öldüğünde küllerini çok sevdiği Çalış Plajı’ndan denize dökülmesini vasiyet etti. 68 yaşındaki Knud Karlsen de 14 yıldır birlikte yaşadığı Busch’un vasiyetini yerine getirmek için Fethiye’ye gitti. Karlsen, bir kavanozda getirdiği Busch’un küllerini denize döktü ve denize çiçek bıraktı.
Knud Karlsen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Busch’un Fethiye’yi çok sevdiğini vasiyeti üzerine küllerinin yarısını Danimarka’da yarsını da Fethiye’de deniz döktüklerini söyledi. Kendisinin de ilçeyi çok sevdiğini anlatan Karlsen, “Artık Busch’un yarısı burada. Ben de bundan sonraki hayatımda onu ziyarete gelmeye devam edeceğim. Benim yarı evim Fethiye” dedi.
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