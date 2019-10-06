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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Kazım DOĞAN / FRANKFURT
06.10.2019 - 13:07, Son Güncelleme:

Vartolu Saadettin’den ‘12 Numaralı Adam’

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Vartolu Saadettin’den ‘12 Numaralı Adam’

Bursaspor’da kaleci olarak başladığı kariyerine ara verip dizi ve sinema oyuncusu olan ‘Çukur’un ‘Vartolu Saadettin’i Erkan Kolçak Köstendil, kendi yazıp yönettiği ‘12 Numaralı Adam’ı Frankfurt’ta sahneledi. Köstendil, oyunda, birinci lige çıkmak isteyen bir takımın yedek kalecisinin yaşadıklarını anlatıyor.

TÜRKİYE’de Simovic’e ‘At kafa’, milli kaleci Yaşar’a da ‘Kova Yaşar’ gibi lakaplar takıldığını belirten Köstendil, kalecinin platesci eski mankenler gibi esnek, opera sanatçısı gibi sesi gür, koltuktan düşecek çocuğu yakalayan anne gibi kıvrak ve şefkatli, kamyon şoförleri gibi uzun yol konsantreli olması gerektiğini söyledi. İnsanların yenilebileceğini, asıl önemli olanın ise her zaman yeniden denemek olduğunu belirten Erkan Kolçak Köstendil, maçlarda oyunculara bozuk para, ayakkabı, bira şişesi, muz atılmasına, kalecilerin gözlerine lazer tutulmasına sert tepki gösterdi.

Vartolu Saadettin’den ‘12 Numaralı Adam’

Birbirlerine kenetlenen, aile olarak kalmayı başaranların şampiyonluğu bile yaşayabileceklerini savunan Köstendil, “Bu ülkede, çekip gidersen kralsın, gönüllerde olursun, kalırsan benim gibi olursun. Gençlere tavsiyemi soracak olursanız, Yaşar Ağabeyin dediğini söylerim; ‘Spor yapın çocuklar’. Her an nasıl bir sürpriz olacağını, neler yaşayacağınızı hayal bile edemezsiniz” dedi.
Vartolu Saadettin’den ‘12 Numaralı Adam’
‘NE YAPTILARSA, SAMİMİYETLE YAPTILAR’
Televizyonların, maçların pozisyonlarını ağırlaştırarak geriye sarıp tekrar tekrar göstermelerini doğru bulmadığını belirten Köstendil, oyunda şu ifadelere de yer verdi: “Hata yapmayı da geriye götürebiliyorsanız, tekrar tekrar gösterin. Ancak önümüzdeki maçlara bakmak için bir şansımız olmalı. Galatasaraylı Mehmet ile Beşiktaşlı Fevzi başlarını direğe vurmuşlardı. Huguita yerinde duramıyordu. En çok gol atan kalecilerden biri oldu. Bir kurtarışı hafızalara kazındı. Ama Kolombiyalılar bir hatası nedeniyle affetmedi. Alman kaleci Enke, oynayamadığı Barcelona’dan sonra Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. Bir maç sonrasında gönderildi. Sonunda oğlunun ölümüne dayanamayıp tren raylarında intihar etti. Onlar maçlarında ne yaptılarsa samimiyetle yaptılar. Ben kahramanlara değil, omuz omuza aynı şarkıyı söyleyenlere inanıyorum.”

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