Vartolu Saadettin’den ‘12 Numaralı Adam’
Bursaspor’da kaleci olarak başladığı kariyerine ara verip dizi ve sinema oyuncusu olan ‘Çukur’un ‘Vartolu Saadettin’i Erkan Kolçak Köstendil, kendi yazıp yönettiği ‘12 Numaralı Adam’ı Frankfurt’ta sahneledi. Köstendil, oyunda, birinci lige çıkmak isteyen bir takımın yedek kalecisinin yaşadıklarını anlatıyor.
TÜRKİYE’de Simovic’e ‘At kafa’, milli kaleci Yaşar’a da ‘Kova Yaşar’ gibi lakaplar takıldığını belirten Köstendil, kalecinin platesci eski mankenler gibi esnek, opera sanatçısı gibi sesi gür, koltuktan düşecek çocuğu yakalayan anne gibi kıvrak ve şefkatli, kamyon şoförleri gibi uzun yol konsantreli olması gerektiğini söyledi. İnsanların yenilebileceğini, asıl önemli olanın ise her zaman yeniden denemek olduğunu belirten Erkan Kolçak Köstendil, maçlarda oyunculara bozuk para, ayakkabı, bira şişesi, muz atılmasına, kalecilerin gözlerine lazer tutulmasına sert tepki gösterdi.
Birbirlerine kenetlenen, aile olarak kalmayı başaranların şampiyonluğu bile yaşayabileceklerini savunan Köstendil, “Bu ülkede, çekip gidersen kralsın, gönüllerde olursun, kalırsan benim gibi olursun. Gençlere tavsiyemi soracak olursanız, Yaşar Ağabeyin dediğini söylerim; ‘Spor yapın çocuklar’. Her an nasıl bir sürpriz olacağını, neler yaşayacağınızı hayal bile edemezsiniz” dedi.‘NE YAPTILARSA, SAMİMİYETLE YAPTILAR’
Televizyonların, maçların pozisyonlarını ağırlaştırarak geriye sarıp tekrar tekrar göstermelerini doğru bulmadığını belirten Köstendil, oyunda şu ifadelere de yer verdi: “Hata yapmayı da geriye götürebiliyorsanız, tekrar tekrar gösterin. Ancak önümüzdeki maçlara bakmak için bir şansımız olmalı. Galatasaraylı Mehmet ile Beşiktaşlı Fevzi başlarını direğe vurmuşlardı. Huguita yerinde duramıyordu. En çok gol atan kalecilerden biri oldu. Bir kurtarışı hafızalara kazındı. Ama Kolombiyalılar bir hatası nedeniyle affetmedi. Alman kaleci Enke, oynayamadığı Barcelona’dan sonra Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. Bir maç sonrasında gönderildi. Sonunda oğlunun ölümüne dayanamayıp tren raylarında intihar etti. Onlar maçlarında ne yaptılarsa samimiyetle yaptılar. Ben kahramanlara değil, omuz omuza aynı şarkıyı söyleyenlere inanıyorum.”
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