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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa, NSU Watch
23.06.2019 - 14:09, Son Güncelleme:

‘Varsayımlar doğru çıkarsa, çok tehlikeli demektir’

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‘Varsayımlar doğru çıkarsa, çok tehlikeli demektir’

Almanya Başbakanı Angela Merkel Vali Lübcke cinayetiyle ilgili devlet kurumlarına güven kaybına karşı uyarırken, iki bakandan çok önemli çağrı yapıldı. İçişleri Bakanı Horst Seehofer, cinayetin, aşırı sağ tehlikenin ne kadar ciddi olduğunu gösterdiğini söyleyip aşırı sağa karşı mücadeleyi artıracaklarını vurgularken, Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise kamuoyunu aşırı sağa karşı gösterilere çağırdı.

FUNKE Medya Grubu’na konuşan Seehofer, “Vali cinayetiyle ilgili varsayımlar doğru çıkarsa, gelişme çok tehlikeli demektir. Aşırı sağ ciddi bir tehlike olmuştur” dedi. Aşırı sağla mücadelede hukuk devletine ‘daha fazla dişleme’ imkânı vereceklerini belirten Seehofer, demokrasi düşmanlarının elinden temel hakları alma imkânlarını gözden geçireceklerini söyledi. Seehofer, “Bu cinayet beni güvenliği artırmada tüm imkânları kullanmaya motive ediyor. Tüm olanakları ciddi biçimde gözden geçireceğiz” dedi.

‘Varsayımlar doğru çıkarsa, çok tehlikeli demektir’
Vali cinayetinin münferit bir olay olmadığını söyleyen Dışişleri Bakanı Maas ise iklim değişikliğine karşı düzenlenen ‘Gelecek için her Cuma’ benzeri gösterilerin aşırı sağa karşı da yapılmasını istedi. Maas “Belki bizim ülkemizin sadece ‘Fridays for Future’ gösterilerine değil, ‘Demokrasi için Perşembeler’ gösterilerine ihtiyacı var” dedi.

TEHLİKE NE KADAR BÜYÜK
Anayasayı Koruma Teşkilatı perşembe günü 2018 yılı istihbarat raporlarını açıklayacak. Rapora göre Almanya’da 24 bin 100 civarında aşırı sağcı var. Bunların 12 bin 700 kadarı her an şiddete hazır. 2018’de aşırı sağcılar tarafından 8 adam öldürmeye teşebbüs olayı kaydedildi. Aşırı sağ şiddet eylemleri yüzde 71.4 artış gösterdi.
Kassel Valisi cinayetinde iç istihbarat yine cinayeti tek kişinin işlediği, zanlı Stephan Ernst’in internet üzerinden radikalleştiği varsayımından hareket ediyor.

TOPLANTI FOTOĞRAFLARI ÇIKTI
İstihbarat teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang, salı günü yaptığı açıklamada zanlının aşırı sağ çevreler içinde dolaştığını, ancak son 10 yıldır aşırı sağ bir eyleme karışmadığını söylemişti. Fakat istihbarat başkanının bu açıklamasının ardından zanlı Stephan Ernst’in aşırı sağcı ‘Combat 18’ adlı neonazi örgütün 23 Mart 2019’daki bir toplantısına katıldığını gösteren fotoğraflar ortaya çıktı. Ayrıca Spiegel dergisinin araştırmasına göre Ernst, 14 Ekim 2015’te Lohfelden’de mülteci yurdu planını savunan Kassel Valisi Walter Lübcke’yi sosyal medya hesabında “Vatan haini” olarak niteledi.

‘Varsayımlar doğru çıkarsa, çok tehlikeli demektir’

Stephan Ernst’in 23 Mart 2019’da neonazi örgüt Combat 18 (Anlamı: Adolf Hitler’in Savaş Ordusu) tarafından Saksonya Eyaleti’ndeki Mücka’da gizli bir neonazi buluşmasına katıldığını gösteren fotoğraf.

‘Varsayımlar doğru çıkarsa, çok tehlikeli demektir’

Yakasına aşırı sağcı NPD pulu takan Katil zanlısı Stephan Ernst, yanında Mike S. ile birlikte NPD’nin 2002’de Kassel’de organize ettiği etkinliğinde.

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