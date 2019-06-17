Valiyi yeni bir ırkçı örgüt mü öldürdü?

ALMANYA’nın Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke’nin katil zanlısının aşırı sağcı çevrelerle bağlantılarının olması, akıllara, “Yeni bir ırkçı cinayet şebekesi mi türedi?” sorusunu getirdi. Bilindiği gibi ırkçı Nasyonal Sosyalist Yeraltı örgütü (NSU), ülke genelinde sekizi Türk, biri Yunanlı ve biri de polis memuru olmak üzere 10 kişiyi öldürmüştü. Örgüt, cinayetlerini 2000 ile 2007 yılları arasında işlerken, 14 kez de banka soygunu gerçekleştirmişti. İkisi Köln kentinde olmak üzere dört de bombalı eylem gerçekleştiren NSU üyeleri, 13 yıl boyunca illegal faaliyetlerde bulundu. Örgüt, 4 Kasım 2011’de başarısız bir banka soygunundan sonra iki üyesinin yakalanacağını anlayıp intihar etmesiyle tesadüfen ortayla çıktı. Lübcke cinayetinin arkasında da böyle bir örgütün olup olmadığı bilinmiyor.

SUİKAST SİYASİ Mİ?

Vali Lübcke’nin 45 yaşındaki katil zanlısının geçmişte aşırı sağcı çevrelerle ilişkisi olduğu Alman basınında yer alıyor. Ancak ilişkisinin geçmişte mi kaldığı yoksa hâlâ devam mı ettiği bilinmiyor. Bağlantıların boyutu da tam olarak belli değil. Valinin mülteci dostu olması, 2015-2016 yıllarında ırkçı ve sağ popülist çevrelerden tehditler alması, cinayetten sonra da aynı çevrelerin valinin ölümünden duydukları sevinci sosyal medya hesaplarından paylaşması cinayetin siyasi olduğu ihtimalini güçlendirmişti. Yakalanan katil zanlısının da geçmişte aşırı sağla bağlantılarının olması bu şüpheleri artırırken, Federal Savcılık olaya el koydu. Bu da suikastın terör bağlantılı olma ihtimalini güçlendirdi.

CEVAPSIZ SORULAR VAR

Cinayetle ilgili kafalarda çok sayıda soru işareti de oluştu. Zanlı tek başına mı hareket etti? Cinayette kendisine yardım eden birileri var mı? Cinayet iyi planlanmış ve başarılı şekilde gerçekleştirilmiş bir siyasi suikast mı? Zanlı örgüt adına hareket ettiyse örgütün adı ne? Başka cinayetler de işlendi mi? Zanlının, 6 Nisan 2006’da Kassel’de NSU üyesi Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos’un Halil Yozgat’ı öldürme olayıyla bir bağlantısı var mı? Halil Yozgat cinayetinde payı varsa nasıl bir rol oynadı?

Tüm bu sorular şimdilik yanıtlarını bekliyor. Gün içinde savcı ve polis yetkililerinin cinayet zanlısıyla ilgili bilgi vermesi bekleniyor.