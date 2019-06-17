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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
17.06.2019 - 10:20, Son Güncelleme:

Valiyi yeni bir ırkçı örgüt mü öldürdü?

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Valiyi yeni bir ırkçı örgüt mü öldürdü?

Vali Walter Lübcke’nin katil zanlısı olarak yakalanan kişi aşırı sağcı çıktı. Savcı ve polis, kimliği ve ilişkileri hakkında henüz resmi açıklama yapmazken, 45 yaşındaki zanlının geçmişi, cinayetin iyi planlanmış bir suikast olduğu ihtimalini doğurdu.

ALMANYA’nın Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke’nin katil zanlısının aşırı sağcı çevrelerle bağlantılarının olması, akıllara, “Yeni bir ırkçı cinayet şebekesi mi türedi?” sorusunu getirdi. Bilindiği gibi ırkçı Nasyonal Sosyalist Yeraltı örgütü (NSU), ülke genelinde sekizi Türk, biri Yunanlı ve biri de polis memuru olmak üzere 10 kişiyi öldürmüştü. Örgüt, cinayetlerini 2000 ile 2007 yılları arasında işlerken, 14 kez de banka soygunu gerçekleştirmişti. İkisi Köln kentinde olmak üzere dört de bombalı eylem gerçekleştiren NSU üyeleri, 13 yıl boyunca illegal faaliyetlerde bulundu. Örgüt, 4 Kasım 2011’de başarısız bir banka soygunundan sonra iki üyesinin yakalanacağını anlayıp intihar etmesiyle tesadüfen ortayla çıktı. Lübcke cinayetinin arkasında da böyle bir örgütün olup olmadığı bilinmiyor.

Vali Lübcke’nin katil zanlısı yakalandı
Vali Lübcke’nin katil zanlısı yakalandı

SUİKAST SİYASİ Mİ?
Vali Lübcke’nin 45 yaşındaki katil zanlısının geçmişte aşırı sağcı çevrelerle ilişkisi olduğu Alman basınında yer alıyor. Ancak ilişkisinin geçmişte mi kaldığı yoksa hâlâ devam mı ettiği bilinmiyor. Bağlantıların boyutu da tam olarak belli değil. Valinin mülteci dostu olması, 2015-2016 yıllarında ırkçı ve sağ popülist çevrelerden tehditler alması, cinayetten sonra da aynı çevrelerin valinin ölümünden duydukları sevinci sosyal medya hesaplarından paylaşması cinayetin siyasi olduğu ihtimalini güçlendirmişti. Yakalanan katil zanlısının da geçmişte aşırı sağla bağlantılarının olması bu şüpheleri artırırken, Federal Savcılık olaya el koydu. Bu da suikastın terör bağlantılı olma ihtimalini güçlendirdi.

CEVAPSIZ SORULAR VAR
Cinayetle ilgili kafalarda çok sayıda soru işareti de oluştu. Zanlı tek başına mı hareket etti? Cinayette kendisine yardım eden birileri var mı? Cinayet iyi planlanmış ve başarılı şekilde gerçekleştirilmiş bir siyasi suikast mı? Zanlı örgüt adına hareket ettiyse örgütün adı ne? Başka cinayetler de işlendi mi? Zanlının, 6 Nisan 2006’da Kassel’de NSU üyesi Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos’un Halil Yozgat’ı öldürme olayıyla bir bağlantısı var mı? Halil Yozgat cinayetinde payı varsa nasıl bir rol oynadı?
Tüm bu sorular şimdilik yanıtlarını bekliyor. Gün içinde savcı ve polis yetkililerinin cinayet zanlısıyla ilgili bilgi vermesi bekleniyor.

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